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06.07.2020 12:45
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В Петербург прилетели «возвращенцы» из Таджикистана и Норвегии, туристы из Англии на очереди

Петербургский аэропорт в понедельник готовится встречать 255 человек, застрявших за границей на период пандемии. Почти каждого четвёртого из них ждут в обсерваторе.

Согласно данным онлайн-табло Пулково, немногим позже полудня 6 июля в Петербурге совершил посадку рейс авиакомпании «РусЛайн», который следовал из норвежского Бергена. В 10 утра аэропорт принимал самолёт авиакомпании «Сомон Эйр» из Душанбе. Также в городе ждут вывозной рейс из Англии, добавляют в аппарате губернатора.

По данным Смольного, в общей сложности в Петербург вернутся 255 человек. Это жители города и области, а также 62 человека из других регионов. После стандартных проверок и теста на коронавирус их в сопровождении ГИБДД отправят в обсерватор в Курортном районе, остальных развезут по домам с наказом самоизолироваться на ближайшие две недели.

С начала апреля в Пулково прибыли более 50 спецрейсов, которые вернули на родину свыше пяти тысяч человек.

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Комментарии (5)

Mash
Тут думаешь как бы покинуть этот фанатеющий за равенство социум...
260569221
Какие Англии??
Уже давно пора границы открывать, а они хе..й страдают... фейспалм
тат2007amg
Оперативненько, ничего не скажешь..
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