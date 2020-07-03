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03.07.2020 12:29
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В Петербурге скончались две сотрудницы дома ребёнка. Шесть работников учреждения заболели коронавирусом

Через несколько дней после последнего визита на работу скончались две сотрудницы психоневрологического дома ребенка № 6 в Петербурге. Проверка Роспотребнадзора показала, что в учреждении пренебрегали использованием средств индивидуальной защиты.

Как рассказали в Объединённой пресс-службе судов Петербурга, 3 июля Василеостровский районный суд привлёк к административной ответственности за нарушение закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (ст. 6.3 КоАП РФ) психоневрологический дом ребенка № 6.

Поводом для визита Роспотребнадзора в учреждение стала смерть двух сотрудниц. В ночь на 24 мая скончалась 75-летняя завхоз. Её госпитализировали в Госпиталь для ветеранов войн с признаками пневмонии через два дня после последней смены на работе. 67-летняя воспитательница отработала положенные часы 30 апреля, вечером её увезли в Госпиталь для ветеранов войн, где она через два дня скончалась.

25 мая психоневрологический дом ребенка № 6 посетили сотрудники Роспотребнадзора, которые обнаружили уборочный инвентарь без маркировки, нарушения правил временного хранения санитарной одежды. Также обработанные стеклянные бутылочки, предназначенные для кормления детей, лежали не в специально отведённом месте, а в кассете на подоконнике. 2 июля ведомство провело повторную проверку, в ходе которой выявили сотрудника без СИЗ и санитарной одежды, работающего с детьми, находящимися в изоляторе. За период пандемии шесть сотрудников дома ребёнка заболели коронавирусом.

Суд назначил дому ребёнка наказание в виде предупреждения. Директор учреждения Екатерина Матвеева подтвердила проверку Роспотребнадзора, но от комментариев отказалась.

В Петербурге коронавирус подтвердился у 411 жителей ПНИ № 10 и у 56 сотрудников. Роспотребнадзор также проверил учреждение, материалы расследования переданы в суд.

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Комментарии (5)

f0ntan
Сотрудниц-пенсионерок должны были отстранить от работы, как это происходит в тех же детских лагерях. А здесь от короновируса умирают две сотрудницы 67 и 75 лет. Почему они работали7 Сколько там еще, в детском учреждении, работающих пенсионеров?
Иван Петров
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262119491
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