В Петербурге скончались две сотрудницы дома ребёнка. Шесть работников учреждения заболели коронавирусом
Через несколько дней после последнего визита на работу скончались две сотрудницы психоневрологического дома ребенка
Как рассказали в Объединённой пресс-службе судов Петербурга, 3 июля Василеостровский районный суд привлёк к административной ответственности за нарушение закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (ст. 6.3 КоАП РФ) психоневрологический дом ребенка
Поводом для визита Роспотребнадзора в учреждение стала смерть двух сотрудниц. В ночь на 24 мая скончалась 75-летняя завхоз. Её госпитализировали в Госпиталь для ветеранов войн с признаками пневмонии через два дня после последней смены на работе. 67-летняя воспитательница отработала положенные часы 30 апреля, вечером её увезли в Госпиталь для ветеранов войн, где она через два дня скончалась.
25 мая психоневрологический дом ребенка
Суд назначил дому ребёнка наказание в виде предупреждения. Директор учреждения Екатерина Матвеева подтвердила проверку Роспотребнадзора, но от комментариев отказалась.
В Петербурге коронавирус подтвердился у 411 жителей ПНИ