Черноморский флот ждет свой флагман. Ракетный крейсер «Москва» готовятся вывести из дока после ремонта

Ракетный крейсер «Москва» прошел ремонт и модернизацию, его вывод из дока ожидается 3 июля. Предполагается, что он останется флагманом Черноморского флота, сообщил РИА Новости в пятницу источник в силовых структурах Крыма.



«Крейсер "Москва" остается флагманом Черноморского флота, несмотря на нахождение в боевом составе трёх новейших фрегатов типа "Адмирал Григорович"», - заявил собеседник агентства.



Он напомнил, что в составе ЧФ сейчас находятся три фрегата проекта 22350 «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», вооруженные новейшими крылатыми ракетами «Калибр».

