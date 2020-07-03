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03.07.2020 07:46
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Черноморский флот ждет свой флагман. Ракетный крейсер «Москва» готовятся вывести из дока после ремонта

Ракетный крейсер «Москва» прошел ремонт и модернизацию, его вывод из дока ожидается 3 июля. Предполагается, что он останется флагманом Черноморского флота, сообщил РИА Новости в пятницу источник в силовых структурах Крыма.

«Крейсер "Москва" остается флагманом Черноморского флота, несмотря на нахождение в боевом составе трёх новейших фрегатов типа "Адмирал Григорович"», - заявил собеседник агентства.

Он напомнил, что в составе ЧФ сейчас находятся три фрегата проекта 22350 «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», вооруженные новейшими крылатыми ракетами «Калибр».

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе 13-го судоремонтного завода ЧФ в Севастополе, где ремонтировался корабль, на «Москве» с 2018 года была проведена масштабная работа по ремонту и модернизации. Крейсер выйдет из дока с капитально отремонтированным двигателем, заменой дизель-генераторов и систем РТС. Кроме того, заменены сотни метров кабель-трасс.

Крейсер «Москва» - головной корабль проекта 1164 «Атлант». Построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем «Слава». После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ.

Водоизмещение корабля составляет 11 490 тонн, длина 186 метров, скорость 32 узла, автономность 30 суток, экипаж 500 человек. На вооружении находятся 16 пусковых установок крылатых ракет "Яхонт", артсистема АК-130, торпеды 533 миллиметра, вертолет Ка-27.

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Комментарии (2)

мухомор
Так.
Откуда на Атланте появились Яхонты?!!!
О перевооружении Крейсера Москва на ракеты 3М55 информации не было.
Крейсер Москва вооружён ракетами 3М70 комплекса ПКРК П-1000 "Вулкан". При чём в несколько усечённом виде из-за старых пусковых установок СМ-248 от П-500 "Базальт", выполненных из стеклопластика, а не жаростойкого сплава В95. Поэтому установленные на Крейсера Москва ракеты 3М70 используют стартовый ускоритель от снятых с вооружения ракет 4К80 комплекса "Базальт".
Посмотрел интернет на тему перевооружения на Крейсера Москва Ониксы/Яхонты - все ссылки ведут на одну и ту же согодняшнюю копипасту, что и в этой статье. Печально.
Иван Петров
"Построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем «Слава»."

Переименуют в "Слава тебе, господи".
Как пить дать...
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