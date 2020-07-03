Черноморский флот ждет свой флагман. Ракетный крейсер «Москва» готовятся вывести из дока после ремонта
Ракетный крейсер «Москва» прошел ремонт и модернизацию, его вывод из дока ожидается 3 июля. Предполагается, что он останется флагманом Черноморского флота, сообщил РИА Новости в пятницу источник в силовых структурах Крыма.
«Крейсер "Москва" остается флагманом Черноморского флота, несмотря на нахождение в боевом составе трёх новейших фрегатов типа "Адмирал Григорович"», - заявил собеседник агентства.
Он напомнил, что в составе ЧФ сейчас находятся три фрегата проекта 22350 «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», вооруженные новейшими крылатыми ракетами «Калибр».
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе 13-го судоремонтного завода ЧФ в Севастополе, где ремонтировался корабль, на «Москве» с 2018 года была проведена масштабная работа по ремонту и модернизации. Крейсер выйдет из дока с капитально отремонтированным двигателем, заменой дизель-генераторов и систем РТС. Кроме того, заменены сотни метров кабель-трасс.
Крейсер «Москва» - головной корабль проекта 1164 «Атлант». Построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем «Слава». После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ.
Водоизмещение корабля составляет 11 490 тонн, длина 186 метров, скорость 32 узла, автономность 30 суток, экипаж 500 человек. На вооружении находятся 16 пусковых установок крылатых ракет "Яхонт", артсистема АК-130, торпеды 533 миллиметра, вертолет Ка-27.