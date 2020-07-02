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02.07.2020 12:04
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Другого туризма у нас для вас этим летом нет. «Ласточки» из Петербурга готовы отвезти туристов на Валдай и в Старую Руссу

Маршрут скоростных поездов Санкт-Петербург — Бологое продлевают до станций Валдай и Старая Русса с 11 июля. Как заявляют 2 июля в ОЖД, это сделано для популяризации внутрироссийского туризма.

Из Северной столицы «Ласточка» теперь будет отправляться сдвоенным составом (10 вагонов). По прибытии в Бологое один из составов будет прицеплен к тепловозу ТЭП70БС, с которым он проследует до станций Валдай и Старая Русса по неэлектрифицированным участкам.

«Отправляясь с Московского вокзала Санкт-Петербурга в 07:17, поезд «Ласточка» будет прибывать на ст. Валдай в 11:53 (в выходные дни — на ст. Старая Русса в 14:00). В обратном направлении «Ласточка» будет отправляться со станции Валдай в 16:42 (по выходным дням со ст. Старая Русса в 14:40), прибывая в Санкт-Петербург в 22:10», — сообщают в ОЖД.

Билеты на «Ласточки» Санкт-Петербург — Валдай можно купить по стоимости от 738,7 руб., Санкт-Петербург — Старая Русса — от 898,8 руб.

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Комментарии (12)

f0ntan
Популярное направление у РЖД - Ласточки с тепловозами. Ни в Сортавалу, ни в Псков, ни в Валдай, ни в Старую Руссу не электрофицированы ж/д. Это значит, современные Ласточки во второй половине пути, где не протянуты провода, тянутся на тепловозной тяге.
DmitrySpb79
Был я один раз на Валдае, кроме музея колокольчиков (размером 20х20м) и одного монастыря больше смотреть там абсолютно не на что, по красоте "достопримечательностей" сравнимо с Чудово.
Alex000
Катайтесь на них сами. Тчк.
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