Другого туризма у нас для вас этим летом нет. «Ласточки» из Петербурга готовы отвезти туристов на Валдай и в Старую Руссу
Маршрут скоростных поездов Санкт-Петербург — Бологое продлевают до станций Валдай и Старая Русса с 11 июля. Как заявляют 2 июля в ОЖД, это сделано для популяризации внутрироссийского туризма.
Из Северной столицы «Ласточка» теперь будет отправляться сдвоенным составом (10 вагонов). По прибытии в Бологое один из составов будет прицеплен к тепловозу ТЭП70БС, с которым он проследует до станций Валдай и Старая Русса по неэлектрифицированным участкам.
«Отправляясь с Московского вокзала Санкт-Петербурга в 07:17, поезд «Ласточка» будет прибывать на ст. Валдай в 11:53 (в выходные дни — на ст. Старая Русса в 14:00). В обратном направлении «Ласточка» будет отправляться со станции Валдай в 16:42 (по выходным дням со ст. Старая Русса в 14:40), прибывая в Санкт-Петербург в 22:10», — сообщают в ОЖД.
Билеты на «Ласточки» Санкт-Петербург — Валдай можно купить по стоимости от 738,7 руб., Санкт-Петербург — Старая Русса — от 898,8 руб.