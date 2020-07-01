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01.07.2020 10:39
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«У каждого свой эмоциональный настрой». Беглов прокомментировал сломанную руку журналиста на голосовании по Конституции

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал инцидент на избирательном участке, где у корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля в результате конфликта с сотрудником полиции диагностировали перелом плечевой кости и задетый лучевой нерв.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

«Очень, конечно, печально, что Давид получил травму. Материалы переданы в Следственный комитет. Понятно, что многие устали, у каждого свой характер, у каждого свой эмоциональный настрой. Бывает излишняя рьяность, одержимость, избыточный энтузиазм. Но мы все живые — бывает», — сказал он журналистам 1 июля.

По словам губернатора, наблюдаются «случаи провокаций против членов избирательных комиссий». «К счастью, таких случаев мало. Это не украшает город. Я уверен, надеюсь, что голосование пройдёт нормально, спокойно, безопасно — это самое главное», — заключил он.

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Комментарии (14)

oldoy
понятен его настрой- всемерно одобряет действия своих дебилоидов!
krasnonosov
Что вы ожидали услышать от члена ОПГ, оккупировавшей эту несчастную страну?
sakorol
Неграмотные действия полицая привели к данному конфликту. Раньше в избирательном участке дежурили только офицеры милиции, как более подготовленные сотрудники
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