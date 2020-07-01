«У каждого свой эмоциональный настрой». Беглов прокомментировал сломанную руку журналиста на голосовании по Конституции
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал инцидент на избирательном участке, где у корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля в результате конфликта с сотрудником полиции диагностировали перелом плечевой кости и задетый лучевой нерв.
Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
«Очень, конечно, печально, что Давид получил травму. Материалы переданы в Следственный комитет. Понятно, что многие устали, у каждого свой характер, у каждого свой эмоциональный настрой. Бывает излишняя рьяность, одержимость, избыточный энтузиазм. Но мы все живые — бывает», — сказал он журналистам 1 июля.
По словам губернатора, наблюдаются «случаи провокаций против членов избирательных комиссий». «К счастью, таких случаев мало. Это не украшает город. Я уверен, надеюсь, что голосование пройдёт нормально, спокойно, безопасно — это самое главное», — заключил он.