Лесоповал, который устроил днем 30 июня добравшийся до Петербурга шторм, не обошелся без пострадавших. В Выборгском районе Петербурга после падения дерева на машины помощь медиков потребовалась четверым.



ЧП произошло у дома 18 по Институтскому проспекту. Ветром сломало дерево, и оно упало на провода и проезжую часть. Под удар попали два автомобиля: Renault и LADA Vesta Росгвардии.

В результате пострадали четыре человека, сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу. Двоих из них доставили в Елизаветинскую больницу.