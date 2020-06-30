Одним деревом на Институтском зашибло две машины и четырех человек
Лесоповал, который устроил днем 30 июня добравшийся до Петербурга шторм, не обошелся без пострадавших. В Выборгском районе Петербурга после падения дерева на машины помощь медиков потребовалась четверым.
ЧП произошло у дома 18 по Институтскому проспекту. Ветром сломало дерево, и оно упало на провода и проезжую часть. Под удар попали два автомобиля: Renault и LADA Vesta Росгвардии.
В результате пострадали четыре человека, сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу. Двоих из них доставили в Елизаветинскую больницу.
Из-за шторма в центре Петербурга с 13 часов закрылись сады и скверы. Синоптики обещали городу ливни, грозы и ветер до 23 м/с. Погода прогнозы оправдала, заливая улицы, роняя деревья, знаки, заборы и даже ларьки.