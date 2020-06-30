FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +18
70.44р78.99р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
30.06.2020 19:28
4
Печать

Одним деревом на Институтском зашибло две машины и четырех человек

Лесоповал, который устроил днем 30 июня добравшийся до Петербурга шторм, не обошелся без пострадавших. В Выборгском районе Петербурга после падения дерева на машины помощь медиков потребовалась четверым.

ЧП произошло у дома 18 по Институтскому проспекту. Ветром сломало дерево, и оно упало на провода и проезжую часть. Под удар попали два автомобиля: Renault и LADA Vesta Росгвардии.

В результате пострадали четыре человека, сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу. Двоих из них доставили в Елизаветинскую больницу.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13431152" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13431152" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13431152" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «Мегаполис»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «Мегаполис»
Фото: «Мегаполис»
Фото: «Мегаполис»
Фото: «Мегаполис»

Из-за шторма в центре Петербурга с 13 часов закрылись сады и скверы. Синоптики обещали городу ливни, грозы и ветер до 23 м/с. Погода прогнозы оправдала, заливая улицы, роняя деревья, знаки, заборы и даже ларьки.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

260569221
Ибо не...й ведра на газон парковать
HAXHAX
сейчас под эту новость все деревья спилят =))
Киркор_Филиппов
Судя по фото, Лада стояла на газоне? Тогда вопрос, что она там делала? И кто оплатит порчу газона?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний