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30.06.2020 10:26
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Роспотребнадзор рассказал про мутации коронавируса. «Измененный вирус может не узнаваться диагностическими наборами»

Обнаруженные мутации коронавируса не приводят к серьёзным изменениям свойств COVID-19, сообщила 30 июня пресс-служба Роспотребнадзора.

«Обнаруженные мутации не приводят к серьезным изменениям свойств этого вируса», — говорится в сообщении.

Мутации вирусов могут происходить при заражении каждого человека, ученые должны следить за изменчивостью вирусов, чтобы быть уверенными в правильной диагностике заболевания, пояснили в пресс-службе.

«Измененный вирус может не узнаваться имеющимися диагностическими наборами или для подтверждения эффективности терапевтических препаратов, которые уже используются для лечения больных», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов в интервью РИА Новости сообщил, что более 100 штаммов нового коронавируса уже выявлено в России после появления первых больных в стране.

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Комментарии (7)

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SNOW
а вообще очень удобно. Не диагностировали правильно - мы предупреждали, что новый вирус может "не узнаться". И любые цифры заболевших можно лепить при желании, и, соответственно, вводить какие угодно "профилактические" меры.
SNOW
Лаборант руки плохо вымыл - вот тебе, бабушка, и новый штамм вируса. Со вкусом колбасы, к примеру.
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