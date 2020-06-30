Роспотребнадзор рассказал про мутации коронавируса. «Измененный вирус может не узнаваться диагностическими наборами»

Обнаруженные мутации коронавируса не приводят к серьёзным изменениям свойств COVID-19, сообщила 30 июня пресс-служба Роспотребнадзора.

«Обнаруженные мутации не приводят к серьезным изменениям свойств этого вируса», — говорится в сообщении.

Мутации вирусов могут происходить при заражении каждого человека, ученые должны следить за изменчивостью вирусов, чтобы быть уверенными в правильной диагностике заболевания, пояснили в пресс-службе.

«Измененный вирус может не узнаваться имеющимися диагностическими наборами или для подтверждения эффективности терапевтических препаратов, которые уже используются для лечения больных», — уточнили в Роспотребнадзоре.

