В 88 лет умерла вдова Владимира Кондрашина

Ушла из жизни Евгения Кондрашина, вдова бывшего тренера сборной СССР по баскетболу и петербургского «Спартака» Владимира Кондрашина в понедельник, 29 июня. Об этом сообщил «Фонтанке» президент петербургской федерации баскетбола Валерий Диев.



По его словам, Кондрашина испытывала проблемы со здоровьем последние четыре месяца. Несколько дней назад ее экстренно госпитализировали в ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова. 29 июня около восьми часов вечера медики зафиксировали смерть.

«Она всегда была очень активная, несмотря на возраст посещала все мероприятия. А тут ей из-за коронавируса пришлось сидеть все время дома. Она тяжело это переносила. Она была доброй, отзывчивой и веселой женщиной. Мы между собой всегда говорили, что главное достижение Владимира Петровича – это не победа на Олимпиаде, а то, что он нашел себе такую жену», - сказал Диев.