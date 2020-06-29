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29.06.2020 22:10
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Больше 6,4 тысячи российских военных вылечились от коронавируса

Свыше 6,4 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 43 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ вечером 29 июня.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 43 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 6403 человек", - говорится в бюллетене.

Также отмечается, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 715.

На 29 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1355 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 200 военных.

Общее число военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 715 человек.

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Комментарии (4)

syshsun
Самое главное,поступил приказ - вылечиться и он исполнен.
262069161
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Елена Козюкова
Интересно как коронавирус попал в войска?
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