Больше 6,4 тысячи российских военных вылечились от коронавируса

Свыше 6,4 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 43 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ вечером 29 июня.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 43 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 6403 человек", - говорится в бюллетене.

Также отмечается, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 715.

На 29 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1355 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 200 военных.