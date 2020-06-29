В Адмиралтейском районе может появиться новое общественное пространство. Благоустройство начнется с установки памятника Блоку
В Адмиралтейском районе может появиться новое общественное пространство. Об этом сообщил 29 июня на заседании правительства Петербурга глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев. Трансляция велась на сайте Смольного.
Глава КГА предложил внести изменения в закон о границах охранных зон объектов культурного наследия, которые запрещают установку новых произведений монументального искусства. В список исключений чиновники хотят добавить территорию бульвара на улице Декабристов от набережной реки Пряжки до Английского проспекта. «После принятия проекта планируется рассмотреть возможность установки на вышеуказанной территории памятника поэту Александру Блоку», — пояснил он. По данному адресу, улица Декабристов, 57, находится музей-квартира поэта, пояснил Григорьев.
Губернатор Александр Беглов поддержал идею, но попросил членов правительства и администрацию районов «поработать насчет соседних улиц». По словам Владимира Григорьева, параллельно с разработкой памятника будет сделан «проект благоустройства всей территории бульвара с включением малых архитектурных форм, озеленения и цветочного оформления». «Появится новое комфортное общественное пространство», — заключил он.