ОСК: Американские ледоколы могут появиться через 7–8 лет, и будут стоить в три раза дороже российских

США имеют все необходимое для создания собственного ледокольного флота, но это потребует больших ресурсов и времени, заявил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Что касается Америки, вы же знаете, что это страна, которая то, что может, — сделает, что не может — купит. Наверняка компетенции какие-то они смогут по всему миру насобирать. Другое дело, что это займет не меньше 7–8 лет, просто такой цикл создания современных изделий. Но и обязательно, как мы это уже видим по другим примерам, это будет раза в три дороже, чем в России», — сказал он журналистам на онлайн-пресс-конференции 29 июня.