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29.06.2020 14:55
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ОСК: Американские ледоколы могут появиться через 7–8 лет, и будут стоить в три раза дороже российских

США имеют все необходимое для создания собственного ледокольного флота, но это потребует больших ресурсов и времени, заявил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Что касается Америки, вы же знаете, что это страна, которая то, что может, — сделает, что не может — купит. Наверняка компетенции какие-то они смогут по всему миру насобирать. Другое дело, что это займет не меньше 7–8 лет, просто такой цикл создания современных изделий. Но и обязательно, как мы это уже видим по другим примерам, это будет раза в три дороже, чем в России», — сказал он журналистам на онлайн-пресс-конференции 29 июня.

По его словам, это правильное направление для страны, которая имеет серьезную по протяженности границу вдоль Северного морского пути и обязана иметь такой флот. Поэтому «критиковать решение Трампа как минимум наивно».

При этом он отметил, что речь идет об обычных дизель-электрических решениях. А не о мощных ледоколах, мощностью выше 40 МВт.

В начале июня президент США Дональд Трамп подписал меморандум, призванный защитить национальные интересы страны в Арктике и Антарктике, согласно которому США необходим готовый и работоспособный флот ледоколов, обеспечивающих безопасность, который был бы протестирован и полностью готов к 2029 году. Сейчас у США один собственный ледокол, который уже выработал свой ресурс.

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Комментарии (7)

SlawaPiter
Если за это возьмется Маск, или ему подобный энтузиаст, ваше "оск" сядет в галошу лет через 5-7...
kоt-obormot
ДоДоДо. Рогозин тоже сказки рассказывал про то что будет дороже. Сейчас батутостроительную отрасль даже наладить не может.
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