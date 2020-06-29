ОСК: Американские ледоколы могут появиться через 7–8 лет, и будут стоить в три раза дороже российских
США имеют все необходимое для создания собственного ледокольного флота, но это потребует больших ресурсов и времени, заявил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
«Что касается Америки, вы же знаете, что это страна, которая то, что может, — сделает, что не может — купит. Наверняка компетенции какие-то они смогут по всему миру насобирать. Другое дело, что это займет не меньше 7–8 лет, просто такой цикл создания современных изделий. Но и обязательно, как мы это уже видим по другим примерам, это будет раза в три дороже, чем в России», — сказал он журналистам на онлайн-пресс-конференции 29 июня.
По его словам, это правильное направление для страны, которая имеет серьезную по протяженности границу вдоль Северного морского пути и обязана иметь такой флот. Поэтому «критиковать решение Трампа как минимум наивно».
При этом он отметил, что речь идет об обычных дизель-электрических решениях. А не о мощных ледоколах, мощностью выше 40 МВт.
В начале июня президент США Дональд Трамп подписал меморандум, призванный защитить национальные интересы страны в Арктике и Антарктике, согласно которому США необходим готовый и работоспособный флот ледоколов, обеспечивающих безопасность, который был бы протестирован и полностью готов к 2029 году. Сейчас у США один собственный ледокол, который уже выработал свой ресурс.