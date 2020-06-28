Автобусная остановка пришла в негодность после ДТП с участием скейтера и самокатчика на Невском проспекте. Столкновение мобильных петербуржцев попало на видео.

Авария случилась днем 28 июня на углу Невского и Малой Садовой улицы. Молодой человек на скейте ловко объезжал прохожих до тех пор, пока из-за чьей-то спины не показался самокатчик. Легкое столкновение преобразовало езду в полет.



Несмотря на удар головой о стеклянную стену автобусной остановки, скейтер серьезных травм не получил.



Молодые люди расстались по-джентльменски, без обид. Дольше всего на месте ДТП оставались дворники — сметать с тротуара россыпь стекла.