На Невском проспекте столкнулись скейтер и самокатчик. «Фонтанка» показывает сокрушительные последствия для городского хозяйства
Автобусная остановка пришла в негодность после ДТП с участием скейтера и самокатчика на Невском проспекте. Столкновение мобильных петербуржцев попало на видео.
«Фонтанка.ру»
Авария случилась днем 28 июня на углу Невского и Малой Садовой улицы. Молодой человек на скейте ловко объезжал прохожих до тех пор, пока из-за чьей-то спины не показался самокатчик. Легкое столкновение преобразовало езду в полет.
Несмотря на удар головой о стеклянную стену автобусной остановки, скейтер серьезных травм не получил.
Молодые люди расстались по-джентльменски, без обид. Дольше всего на месте ДТП оставались дворники — сметать с тротуара россыпь стекла.