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28.06.2020 17:25
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На Невском проспекте столкнулись скейтер и самокатчик. «Фонтанка» показывает сокрушительные последствия для городского хозяйства

Автобусная остановка пришла в негодность после ДТП с участием скейтера и самокатчика на Невском проспекте. Столкновение мобильных петербуржцев попало на видео.

«Фонтанка.ру»

Авария случилась днем 28 июня на углу Невского и Малой Садовой улицы. Молодой человек на скейте ловко объезжал прохожих до тех пор, пока из-за чьей-то спины не показался самокатчик. Легкое столкновение преобразовало езду в полет.

Несмотря на удар головой о стеклянную стену автобусной остановки, скейтер серьезных травм не получил.

Молодые люди расстались по-джентльменски, без обид. Дольше всего на месте ДТП оставались дворники — сметать с тротуара россыпь стекла.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (85)

261214541
не ожидал что это случилось на прямой!

в этом плане опаснее всего угол здания, особенно где узкие тротуары, я уже давно стал осторожно подходить к таким местам, т.к. некоторые самокатчики/велосипедисты вылетают из-за угла не снижая скорости, и можно нехило пострадать от такого столкновения.

проблема не в виде транспорта, а в людях. если идиот садится за руль авто - он становится водятлом, если идиот на велике едет - то ненормальным велосипедистом, и даже если идет пешком - неадекватным пешеходом.

я передвигаюсь на разных транспортных средствах, и стараюсь не создавать проблем окружающим, ни на одном из них. надеюсь, получается! но волосы дыбом встают, когда вижу как некоторые ездят по встречке по проезжей части на электроскутере, на громадной скорости несутся по тротуару на велике, на красный свет едут, разворачиваются посреди улицы на тех же скутерах или велах, хотя там поток машин довольно быстрый. короче, культура вождения оставляет желать лучшего, мягко говоря.
K_Lutsky
Эти ребята на самокатах немного напрягают, когда идешь по тротуару. Сбить могут. Хотя у нас и велосипедисты по тротуарам ездят. Но больше всего напрягают водители, которые ставят свои машины на тротуарах.
K_Lutsky
напрягают конечно эти ребята на самокатах. Скейт еще ладно, но на самокате можно и сбить пешехода запросто. Хотя и велосипедисты часто по тротуару ездят
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