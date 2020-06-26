Россельхознадзор Петербурга и Ленобласти дал добро на выпуск из Пулково кенгуру Беннетта и игрунки обыкновенной, которые прибыли, чтобы поселиться в Ленинградском зоопарке.



Как сообщает ведомство, 25 июня в грузовом терминале аэропорта Пулково должностные лица управления провели ветеринарный контроль животных, которые прибыли из зоопарка Ростова-на-Дону.

