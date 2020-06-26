Петербургский зоопарк закрыт, но пополняется. Из Ростова-на-Дону прибыли кенгуру и игрунка
Россельхознадзор Петербурга и Ленобласти дал добро на выпуск из Пулково кенгуру Беннетта и игрунки обыкновенной, которые прибыли, чтобы поселиться в Ленинградском зоопарке.
Как сообщает ведомство, 25 июня в грузовом терминале аэропорта Пулково должностные лица управления провели ветеринарный контроль животных, которые прибыли из зоопарка Ростова-на-Дону.
«В результате ветеринарного контроля специалистами Управления было установлено, что животные транспортируются в соответствии с установленными правилами. В сопроводительных документах нарушений также выявлено не было, и кенгуру с обезьяной продолжили свой путь в зоопарк Северной столицы», — сообщает ведомство.
Как писала «Фонтанка» зоопарк Петербурга вместе с рядом других учреждений откроет свои двери для горожан с 29 июня.
Кенгуру Беннетта — вид древесных кенгуру, обитающий на полуострове Кейп-Йорк на севере Австралии. Вес взрослых особей достигает 14 кг.
Игрунка обыкновенная — небольшая (весом около 250 граммов) обезьяна, живущая в лесах на северо-востоке Бразилии.