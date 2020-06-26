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26.06.2020 13:35
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Петербургский зоопарк закрыт, но пополняется. Из Ростова-на-Дону прибыли кенгуру и игрунка

Россельхознадзор Петербурга и Ленобласти дал добро на выпуск из Пулково кенгуру Беннетта и игрунки обыкновенной, которые прибыли, чтобы поселиться в Ленинградском зоопарке.

Как сообщает ведомство, 25 июня в грузовом терминале аэропорта Пулково должностные лица управления провели ветеринарный контроль животных, которые прибыли из зоопарка Ростова-на-Дону.

Фото: Управление Россельхознадзора по Петербургу
Фото: Управление Россельхознадзора по Петербургу
Фото: Управление Россельхознадзора по Петербургу

«В результате ветеринарного контроля специалистами Управления было установлено, что животные транспортируются в соответствии с установленными правилами. В сопроводительных документах нарушений также выявлено не было, и кенгуру с обезьяной продолжили свой путь в зоопарк Северной столицы», — сообщает ведомство.

Как писала «Фонтанка» зоопарк Петербурга вместе с рядом других учреждений откроет свои двери для горожан с 29 июня.

Кенгуру Беннетта — вид древесных кенгуру, обитающий на полуострове Кейп-Йорк на севере Австралии. Вес взрослых особей достигает 14 кг.

Игрунка обыкновенная — небольшая (весом около 250 граммов) обезьяна, живущая в лесах на северо-востоке Бразилии.

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Комментарии (2)

262000611
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ТиМуР
Животинки в клетках это плохо ..:(
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