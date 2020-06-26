Число больных коронавирусом превысило 9,5 миллиона человек по всему миру. В день заражается больше 150 тысяч человек

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 26 июня превысило 9,58 миллиона человек в 188 странах. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса на сайте специального проекта.



По данным университета, в мире заразились 9 588 717 человек. Прирост числа заболевших за сутки составил 179,9 тысячи. С учетом того, что в сутки в среднем заболевает около 150 тысяч человек, планку в 10 миллионов инфицированных коронавирус может преодолеть уже через три дня.



За весь период пандемии скончались 488 842 инфицированных, 4,82 миллиона человек выздоровели. Наибольшее количество зараженных в США, далее следуют Бразилия и Россия.

