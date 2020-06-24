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24.06.2020 21:10
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Четыре миллиона за последний месяц к 10 тысячам за первый. В ВОЗ ждут 10-миллионного заболевшего коронавирусом

Количество зараженных COVID-19 в мире приближается к десяти миллионам человек, такого «достижения» во Всемирной организации здравоохранения ждут на следующей неделе. Глава ВОЗ призвал делать для борьбы с инфекцией «все возможное».

Об этом директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на брифинге 24 июня. «В первый месяц этой вспышки сообщалось о десяти тысячах случаев, а за последний месяц пришли сведения о более чем четырех миллионах», - добавил он и отметил, что необходимо бросить на борьбу с коронавирусом все возможные силы. В первую очередь, считает Гебрейесус, нужно обеспечить кислородом всех тяжелых больных.

По данным университета Джонса Хопкинса на 24 июня, в мире заражены 9 295 365 человек, больше пяти миллионов поправились. Умерли 478 тысяч.

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Комментарии (3)

Pilat
десяти миллионному заболевшему подарят золотой апарат ИВЛ.
Runtime
Это безумие реально осточертело.
Павел Павлов
В мире заражены 9кк это не правильно. В мире за всё время заразились около 9кк. А именно на данный момент зараженных около 3,8кк
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