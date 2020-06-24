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24.06.2020 21:35
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Кафе вместо машин. Петербургские рестораторы просят у чиновников разрешение ставить веранды на парковках

Петербургские рестораторы рассказали, как спасти их бизнес от окончательного разорения из-за коронавирусных ограничений. Письмо (есть в распоряжении «Фонтанке»), адресованное губернатору Александру Беглову, спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, а также другим главам профильных комитетов и депутатов, подписано тремя десятками предпринимателей.

Авторы петиции предлагают разрешить им разбить так называемые парклеты — уличные террасы на специально оборудованных платформах, расположенных на парковочных местах, примыкающих к ресторанам. Это позволит соблюсти рекомендации Роспотребнадзора по расстоянию между столами не менее 1,5 м и «возобновить торговлю в достаточном для сохранения бизнеса объеме».

Фото: фрагмент обращения от учредителей и генеральных директоров предприятий общественного питания Санкт-Петербурга

«Такие платформы, называемые парклетами, зарекомендовали себя во многих городах Европы, США, Канады и Бразилии, а в условиях нового времени – во многих других развивающихся и выходящих из кризиса странах», - говорят рестораторы.

По их мнению, парклеты украшают улицы, делая их более привлекательными как для туристов, так и для горожан. Безопасность смогут обеспечить ограждения в виде цветочных клумб.

При этом всего два парковочных места могут обеспечить возможность обслуживания до 150 человек в день. «Для малого бизнеса такая возможность является критически необходимой», - отмечают они.

Такая мера «обеспечит быстрый выход из экономического кризиса для более чем 10000 предприятий общественного питания», что «даст прямой положительный эффект в увеличении сумм налоговых отчислений».

Ранее Смольный пообещал с 29 июня разрешить работу летних кафе, а также дать возможность в упрощенном порядке получать разрешения на установку столиков на тротуарах перед заведением.

Фото: фрагмент обращения от учредителей и генеральных директоров предприятий общественного питания Санкт-Петербурга
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (20)

pitmenspb
С таким кол-вом пьяных за рулем - такое разрешать нельзя. Врежутся и людей угробят за столиками и себя. Да и загазованность и пыль от автотранспорта никуда не денется - не думаю что приятно сидеть и вкушать выхлопы.
Открывайте веранды на пешеходных улицах лучше - ту же Рубинштейна на лето сделайте пешеходной.
Открывайте парки и ставьте там летние кафе на открытых площадках и обязуйте рестораторов убирать за собой мусор в этих кафе.
И пора налог на уборку и утилизацию мусора от общепита ввести - надоели груды коробок и упаковка после бургеров, картошки фри и прочей продукции быстрого общепита которую не убирают днями.
blackcatwhitecat
Не могу сказать, что в Европе такие веранды очень удобны. Пешеходам таки мешают все эти конструкции и официанты снующие туда-сюда, и сидеть там рядом с проезжающими машинами не очень комфортно, это при том, что там чище и дороги, и воздух. Ну плюс вопрос, если это зона платной парковки, будут ли они оплачивать по тарифу занятые места, и как быть с теми, кто оплатил парковочное разрешение, но не сможет им воспользоваться из-за того, что места заняты верандами?
AP-SPb
Совсем бессовестные жлобы-"рестораторы" края потеряли. Мало того, что из-за их сараев по тротуарам не пройти. Теперь будет и по улицам еще сложнее проехать, т.к. парковочные места просто сдвинутся на полосу. И все это ради весьма сомнительного удовольствия полакомиться салатиком с песочком под гул и выхлопы для очень ограниченного круга весьма странной публики.
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