Авторы петиции предлагают разрешить им разбить так называемые парклеты — уличные террасы на специально оборудованных платформах, расположенных на парковочных местах, примыкающих к ресторанам. Это позволит соблюсти рекомендации Роспотребнадзора по расстоянию между столами не менее 1,5 м и «возобновить торговлю в достаточном для сохранения бизнеса объеме».

Петербургские рестораторы рассказали, как спасти их бизнес от окончательного разорения из-за коронавирусных ограничений. Письмо (есть в распоряжении «Фонтанке»), адресованное губернатору Александру Беглову, спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, а также другим главам профильных комитетов и депутатов, подписано тремя десятками предпринимателей.

«Такие платформы, называемые парклетами, зарекомендовали себя во многих городах Европы, США, Канады и Бразилии, а в условиях нового времени – во многих других развивающихся и выходящих из кризиса странах», - говорят рестораторы.

По их мнению, парклеты украшают улицы, делая их более привлекательными как для туристов, так и для горожан. Безопасность смогут обеспечить ограждения в виде цветочных клумб.



При этом всего два парковочных места могут обеспечить возможность обслуживания до 150 человек в день. «Для малого бизнеса такая возможность является критически необходимой», - отмечают они.



Такая мера «обеспечит быстрый выход из экономического кризиса для более чем 10000 предприятий общественного питания», что «даст прямой положительный эффект в увеличении сумм налоговых отчислений».



Ранее Смольный пообещал с 29 июня разрешить работу летних кафе, а также дать возможность в упрощенном порядке получать разрешения на установку столиков на тротуарах перед заведением.

