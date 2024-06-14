Мир стремительно меняется, Россия подошла к точке невозврата, за БРИКС — будущее. Что сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ

Президент России Владимир Путин 14 июня провел встречу с руководством Министерства иностранных дел РФ, на которой сделал ряд высказываний касательно внешней политики государства. По словам главы МИД Сергея Лаврова, встреча может существенно конкретизировать направления работы России на международной арене.



В мире формируется многополярность, он стремительно меняется и как прежде уже не будет, все больше стран стремится к самодостаточности. В конце прошлого века был шанс построить надежную систему безопасности, но эгоизм и высокомерие Запада привели к опасному состоянию. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата. РФ должна проработать свою систему безопасности в Евразии, открытую для всех евразийских стран, включая членов НАТО. Потенциал БРИКС позволит ему стать основой многополярного мира. РФ будет содействовать плавному включению новых участников этой организации. Военное присутствие внешних держав в евразийском регионе необходимо постепенно сворачивать. Если Европа хочет сохраниться в качестве одного из центров мира, ей нужно быть в хороших отношениях с РФ, Москва к этому готова. РФ поддерживает инициативу Белоруссии разработать хартию многообразия для 21 века (такую инициативу озвучил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник на международной конференции «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире» в октябре прошлого года, предложив странам «Глобального большинства» — разработать документ, в котором были бы изложены принципы построения «справедливого мирового порядка»).