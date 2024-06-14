Мир стремительно меняется, Россия подошла к точке невозврата, за БРИКС — будущее. Что сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ

Президент России Владимир Путин 14 июня провел встречу с руководством Министерства иностранных дел РФ, на которой сделал ряд высказываний касательно внешней политики государства. По словам главы МИД Сергея Лаврова, встреча может существенно конкретизировать направления работы России на международной арене.
В мире формируется многополярность, он стремительно меняется и как прежде уже не будет, все больше стран стремится к самодостаточности. В конце прошлого века был шанс построить надежную систему безопасности, но эгоизм и высокомерие Запада привели к опасному состоянию. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата. РФ должна проработать свою систему безопасности в Евразии, открытую для всех евразийских стран, включая членов НАТО. Потенциал БРИКС позволит ему стать основой многополярного мира. РФ будет содействовать плавному включению новых участников этой организации. Военное присутствие внешних держав в евразийском регионе необходимо постепенно сворачивать. Если Европа хочет сохраниться в качестве одного из центров мира, ей нужно быть в хороших отношениях с РФ, Москва к этому готова. РФ поддерживает инициативу Белоруссии разработать хартию многообразия для 21 века (такую инициативу озвучил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник на международной конференции «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире» в октябре прошлого года, предложив странам «Глобального большинства» — разработать документ, в котором были бы изложены принципы построения «справедливого мирового порядка»).
О российских активах и финансовой системе
Страны Запада заморозили российские активы и валютные резервы. Но, несмотря на крючкотворство, воровство останется воровством и безнаказанным не останется. Следующими в очередь на экспроприацию со стороны США и Запада могут стать кто угодно. В мире растет недоверие к западным резервным валютам и намечается отток средств из ценных бумаг западных государств.Об украинском кризисе и русофобии
Русский и украинский народы нашли бы способ урегулировать конфликт, который возник из-за авантюрной политики Запада. Последствия украинского кризиса отзываются по всей планете. Антироссийская кампания сопровождается домыслами о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу. Это абсолютный бред, нужный лишь для обоснования гонки вооружений. Запад готовил и спровоцировал украинский кризис и сейчас делает все, чтобы он затягивался бесконечно, ослабляя, взаимно ожесточая народы России и Украины. Исполнительная власть на Украине узурпирована и удерживается незаконным путем, как в 2014 году. Верховная рада в настоящий момент является легитимным органом на Украине. Документы, подписанные киевскими властями, сейчас не имеют юридической силы. ДНР и ЛНР имели основания объявить о своей независимости, но Киев развязал против них войну. Россия же восемь лет не признавала их независимость, поскольку со всей серьезностью относилась к Минским соглашениям и хотела договориться, но все ее инициативы были отвергнуты. Провокация в Буче была нужна Украине, чтобы объяснить отказ от договоренностей с РФ. Без участия России, без честного диалога с ней добиться урегулирования на Украине невозможно. После начала специальной военной операции Запад развернул бурную кампанию по изоляции России, но она провалилась.