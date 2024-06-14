Путин: российские войска стояли у Киева, но о штурме речи не было

В феврале-марте 2022 года российские войска подошли к Киеву, но о штурме города речи не шло, заявил 4 июня президент РФ Владимир Путин.



По его словам, на этот счет много спекуляций. Российские соединения действительно стояли рядом с украинской столицей, и были разные варианты дальнейших действий. Но политического решения о штурме трехмиллионного города не принималось.



Войска подошли к Киеву для того, чтобы подтолкнуть украинскую сторону к переговорам, пояснил Путин. По его словам, это была операция по принуждению противника к миру.

