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    Путин: российские войска стояли у Киева, но о штурме речи не было

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    В феврале-марте 2022 года российские войска подошли к Киеву, но о штурме города речи не шло, заявил 4 июня президент РФ Владимир Путин.

    По его словам, на этот счет много спекуляций. Российские соединения действительно стояли рядом с украинской столицей, и были разные варианты дальнейших действий. Но политического решения о штурме трехмиллионного города не принималось.

    Войска подошли к Киеву для того, чтобы подтолкнуть украинскую сторону к переговорам, пояснил Путин. По его словам, это была операция по принуждению противника к миру.

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