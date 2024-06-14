Ультраправый мужчина в Финляндии напал с ножом на подростка иностранного происхождения

Подросток получил удар ножом от незнакомца у торгового центра в финском городе Оулу. Подозреваемым в нападении оказался мужчина, ранее состоявший в экстремистской организации ультраправых. Подробности сообщило издание Yle со ссылкой на данные Центральной криминальной полиции (KRP) 14 июня.
Инцидент с 12-летним мальчиком произошел накануне вечером на аллее шопинг-молла. Госпитализация потребовалась гражданину Финляндии иностранного происхождения, его доставили в больницу с серьезными травмами.
Немного позднее правоохранителям поступила информация о втором случае нападения с ножом, он обошёлся без пострадавших. Подозреваемого в двух попытках убийства задержали возле ТЦ.
В тот же день в районе Мери-Топпила совершеннолетний скончался от ножевого ранения. Нападение расследуется как непредумышленное убийство. При этом правоохранители не считают, что нападения связаны между собой.