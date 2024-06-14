В Германии изъяли крупнейшую партию кокаина в истории страны. Там десятки тонн стоимостью 30 млрд евро

Правоохранительные органы Германии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина в рамках проведения рейдов в семи городах. Стоимость обнаруженного наркотика составила около 30 млрд евро.



По данным немецкого издания Bild, об обнаружении около 35 тонн кокаина сообщило Центральное управление по борьбе с организованной преступностью и Таможенное криминальное ведомство федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия.



Наибольший груз обнаружили в порту Гамбурга. Кокаин был спрятан в коробках с фруктами.



В результате операции арестованы семь человек. Информация о местонахождении изъятого груза держится в секрете.



Ранее «Фонтанка» писала об обнаружении 76 кг наркотиков, которые перевозили из Колумбии в Россию. Брикеты с запрещенным содержимым спрятали в коробках с бананами.

