Из Колумбии в Россию помимо бананов прислали еще 76 кг наркотиков

В Калининградскую область из Колумбии в коробках с бананами прислали 76 кг наркотиков. Об этом 9 апреля сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Во время разгрузки товара в поселке Заозерье Гурьевского района работники логистического центра обнаружили брикеты, обмотанные полиэтиленом. Об этом сотрудники центра сообщили полиции.

Правоохранительные органы изъяли девять коробок, верхний слой у них состоял из бананов, а под ними находились наркотики — 76 брикетов с белым порошком.

Ирина Волк пояснила, что эта партия бананов прибыла в Германию по морю из Колумбии, дальше на машине ее доставили в Клайпеду, а оттуда ввезли на территорию Калининградской области через пропускной пункт «Чернышевское». После разгрузки товара грузовик выехал в Польшу.