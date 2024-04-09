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    Из Колумбии в Россию помимо бананов прислали еще 76 кг наркотиков

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    В Калининградскую область из Колумбии в коробках с бананами прислали 76 кг наркотиков. Об этом 9 апреля сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Во время разгрузки товара в поселке Заозерье Гурьевского района работники логистического центра обнаружили брикеты, обмотанные полиэтиленом. Об этом сотрудники центра сообщили полиции.

    Правоохранительные органы изъяли девять коробок, верхний слой у них состоял из бананов, а под ними находились наркотики — 76 брикетов с белым порошком.

    Ирина Волк пояснила, что эта партия бананов прибыла в Германию по морю из Колумбии, дальше на машине ее доставили в Клайпеду, а оттуда ввезли на территорию Калининградской области через пропускной пункт «Чернышевское». После разгрузки товара грузовик выехал в Польшу.

    «Следователем СЧ по РОПД СУ УМВД России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ», — уточнила Волк в своем telegram-канале.

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    Контрабанда наркотиков
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