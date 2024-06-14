Полиция задержала петербуржца за посты с призывами к насилию и терроризму в соцсетях

Полиция задержала 52-летнего жителя Ломоносова за размещение публикаций в соцсетях. Как сообщила 14 июня пресс-служба ГУ МВД России по Ленинградской области, в отношении мужчины возбудили 2 уголовных дела. Ему вменяют статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).



По версии следствия, в июле 2021 года мужчина разместил на своей странице в одной из соцсетей две публикации, призывающие к насилию, терроризму и разжигающие ненависть и вражду к представителям власти.