Подозреваемый в убийстве и расчленении отца на улице Бадаева умер в петербургской больнице

Подозреваемый в жестоком убийстве своего отца на улице Бадаева в Петербурге скончался утром 14 июня в Александровской больнице. При задержании он был ранен в ногу. Тело 44-летнего мужчины направлено в морг.
«Сотрудниками ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу устанавливаются обстоятельства и причины смерти подозреваемого в убийстве мужчины и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, совершенных на улице Бадаева в Невском районе. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в соответствии с результатами которой следователи примут процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе управления.
Три дня назад в квартире одного из домов на Бадаева полиция нашла обезглавленный труп со связанными руками и ногами. Предполагаемый убийца сам привлек к себе внимание неадекватным поведением. Сначала он набросился на соседку с отверткой, потом на медиков, а затем начал бегать по двору и приставать к людям.
По предварительной версии, пожилой мужчина погиб, пытаясь вразумить своего сына, который имел проблемы с психикой и был наркозависимым. При задержании фигурант был ранен в ногу, а после в тяжелом состоянии помещен в реанимацию. Обвинение ему предъявить не успели.