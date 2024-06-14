Подозреваемый в убийстве и расчленении отца на улице Бадаева умер в петербургской больнице

Подозреваемый в жестоком убийстве своего отца на улице Бадаева в Петербурге скончался утром 14 июня в Александровской больнице. При задержании он был ранен в ногу. Тело 44-летнего мужчины направлено в морг.



«Сотрудниками ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу устанавливаются обстоятельства и причины смерти подозреваемого в убийстве мужчины и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, совершенных на улице Бадаева в Невском районе. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в соответствии с результатами которой следователи примут процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе управления.