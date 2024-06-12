Задержанный за расчленение своего отца на Бадаева в тяжелом состоянии. СК до сих пор не предъявил ему обвинение

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве своего отца на улице Бадаева, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом 12 июня стало известно «Фонтанке».



По предварительным данным, мужчина помещен в отделение реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее СК по Санкт-Петербургу сообщил, что с места преступления изъяты предполагаемые орудия преступления — отвертка и топор. По версии следствия, мужчина в ходе конфликта нанес своему отцу удары по голове и шее, в результате которых последний скончался. Затем злоумышленник пытался нанести удары отверткой сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия для его задержания. По данным издания, мужчине до сих пор не было предъявлено обвинение.