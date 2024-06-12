Задержанный за расчленение своего отца на Бадаева в тяжелом состоянии. СК до сих пор не предъявил ему обвинение

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве своего отца на улице Бадаева, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом 12 июня стало известно «Фонтанке».
По предварительным данным, мужчина помещен в отделение реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Ранее СК по Санкт-Петербургу сообщил, что с места преступления изъяты предполагаемые орудия преступления — отвертка и топор. По версии следствия, мужчина в ходе конфликта нанес своему отцу удары по голове и шее, в результате которых последний скончался. Затем злоумышленник пытался нанести удары отверткой сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия для его задержания. По данным издания, мужчине до сих пор не было предъявлено обвинение.
Как ранее писала «Фонтанка», после убийства задержанный вел себя неадекватно. Он звонил в полицию и представлялся сотрудником ФСБ, а также кидался на прохожих. Задержать его удалось только после выстрела в ногу. Известно, что он лечился от зависимости в родной Московской области. По одной из версии, он сбежал от родных в Петербург, а отец приехал забрать его обратно.
Тело отца задержанного было обнаружено случайно, после того, как в его квартиру постучалась соседка, у которой с потолка потекла вода. Мужчина ударил ее, напал с отверткой на приехавшего на вызов фельдшера, а затем и на полицейского. Поднявшись в квартиру задержанного, сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп.