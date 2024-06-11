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    Кровавая драма на Бадаева стала двумя уголовными делами. СК показал квартиру, где обезглавили человека

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    Уголовные дела об убийстве и нападении на сотрудника полиции возбуждены после задержания на Бадаева неадекватного мужчины.

    Как сообщает управление СК в регионе 11 июня, с места происшествия изъято предполагаемое орудие убийства. В коротком ролике, снятом следствием, видна обстановка в квартире, где сын обезглавил своего отца. Из опубликованного можно сделать вывод, что квартира была самой обычной.

    «Следствием установлено, что подозреваемый, находясь в квартире жилого дома на улице Бадаева, в ходе конфликта нанес своему отцу удары по голове и шее, в результате которых последний скончался. После чего, во дворе жилого дома злоумышленник пытался нанести удары отверткой сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия для его задержания», — описывает СК фабулу обоих дел.

    Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

    Как писала «Фонтанка», задержанный после убийства вел себя неадекватно. Стоя во дворе дома звонил в полицию и представлялся сотрудником ФСБ, а также кидался на прохожих. Вероятно, мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Известно, что он лечился от зависимости.

    Тело нашли случайно после того, как в квартиру постучалась соседка, у которой с потолка текла вода. Мужчина ударил ее, затем напал с отверткой на приехавшего на вызов фельдшера, затем и на полицейского. Поднявшись в квартиру задержанного, сотрудники правоохранительных органов и увидели труп. По одной из версий, последнее время задержанный жил с отцом в Подмосковье, но сбежал и вернулся в Петербург. Отец приехал забрать его обратно.

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