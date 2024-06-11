«Отец пытался его лечить». Дворник дома на Бадаева, где нашли обезглавленный труп, рассказал об отношениях в семье

Фото: Ирина Лысак / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Мужчина, жестоко убитый в квартире дома в Невском районе Петербурга, делал несколько попыток лечения сына от наркозависимости, навещал его и помогал с продуктами. Об этом 11 июня в беседе с «Фонтанкой» рассказал местный дворник, знакомый с погибшим. С сыном, о котором он так много слышал, пересечься не довелось.



«Я только его отца знал. Я его больше 8 лет знаю. Когда он его [сына] в психлечебницу сдавал, он приезжал сюда. Сын тогда вещи выбросил из окна, летело все, все вдребезги — телевизор, печка, вещи. Я как отца вообще узнал — позвонил диспетчеру тогда и сказал, что мы все вещи собрали и выбросили. Потом мне позвонили и сказали, что пришли отец с сыном и спрашивают, не находил ли я документы с ключами — брелок от машины, видимо», — воспоминает мужчина знакомство с семьей.



«Я тогда спросил у него, что вообще происходит с сыном. А он — «крыша» едет иногда. Он мельком сказал мне — я его сейчас в клинику отправлю. Это было еще в 2015 году», — сказал дворник и шепотом добавил, мол, отец еще говорил, что сын его якобы работал в органах, но был уволен (что сомнительно, учитывая биографию).

«В следующий раз он [отец] приехал перед Новым годом. Я тут бачки катаю, мы пересеклись, а он мне — сына моего выпускают, я приехал его забрать», — добавил наш собеседник. Глава семейства, по его словам, был приветлив, часто мог перекинуться с работником парой слов, беспокоился за сына, приезжал с продуктами. Про трагедию дворник узнал случайно, «из-за какой то капли воды». «Я думаю, что он полы мыл, кровь смывал, вода, в итоге протечка с балкона пошла. Потом соседка пришла с вопросами. Я думаю, что это квартира отца была», — добавил мужчина.

По данным «Фонтанки», 44-летний мужчина приехал из Московской области. Как только пожилой отец выяснил местонахождение своего сына, тут же поехал за ним в Петербург. Когда по-хорошему уговорить вернуться домой не получилось, пригрозил насильным возвращением. Все закончилось убийством пенсионера — мужчина был обезглавлен топором в, по предварительным данным, съемной квартире на Бадаева.



Тело нашли случайно после того, как в жуткую квартиру постучалась соседка, у которой протекал потолок. Приезжий из Подмосковья избил её, затем напал с отверткой на приехавшего на вызов фельдшера скорой помощи, а после попытался наброситься на полицейских. Его остановили выстрелом в ногу. Поднявшись в квартиру задержанного, сотрудники правоохранительных органов и увидели труп.



Известно, что подозреваемый наблюдался у психиатра, а также долгое время злоупотреблял наркотиками. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что задержанный ранее привлекался к ответственности за кражу и наркотики.