Евро-2024 уже здесь. Где смотреть, кто играет и за кого болеть

В Германии 14 июня стартует чемпионат Европы по футболу. И хотя сборная России не сыграет, на турнире все же ожидается немало захватывающих сюжетов. Отдел спорта «Фонтанки» отвечает на главные вопросы Евро-2024.

Фото: MARTIN DIVISEK /ТАСС Поделиться Поделиться





Групповые расклады

Всего на групповом этапе будет шесть групп. В группе А традиционно играют хозяева турнира, в данном случае это Германия. К ней присоединились Шотландия, Венгрия и Швейцария. Конечно же немцы будут фаворитами. Сборная ФРГ в принципе входит в тройку главных претендентов на титул чемпионов Европы наравне с Францией и Англией. Более непредсказуемой должна стать борьба за второе место в группе, так как остальные три команды примерно одинакового уровня. У сборной, занявшей третью строчку, также будут шансы выйти в плей-офф: в 1/8 финала выходят четыре лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах.



Группа B считается самой сильной. Здесь будут бороться Испания, Хорватия, Италия и Албания. Основная борьба развернется между действующими чемпионами Европы из Италии, испанцами и хорватами. Албания на первый взгляд выглядит самым слабым звеном, но совсем списывать их со счетов не стоит. Под руководством Силвиньо албанцы опередили Польшу и Чехию в своей отборочной группе.

«Это три матча по 90 минут в каждом, и за это время всё может случиться. Ты можешь изменить свою жизнь за это время, у тебя может действительно всё получиться», — заявил Силвиньо на днях.



Симпатии петербуржцев тут на стороне Италии — сборную в этом цикле тренирует бывший наставник «Зенита» Лучано Спалпетти. Кстати, чемпионом она стала в прошлый раз под руководством Манчини — еще одного зенитовского тренера.

Сильной выглядит и состав группы C. Здесь сыграют Англия, Дания, Словения и Сербия. Англичане должны занимать первое место, хотя они умеют преподносить сюрпризы. Дания, полуфиналист Евро-2020, скорее будет претендовать на вторую строчку, а за третье место, вероятнее всего, зарубятся сербы и словенцы.



В группе D собрались Польша, Нидерланды, Австрия, Франция. Французы и нидерландцы будут биться за первую строчку. В их разборки легко могут вмешаться как австрийцы, так и поляки. Комбинации тут могут оказаться самые неожиданные.

«С опытом я стал спокойнее. Я уже не такой вспыльчивый, каким мог быть в начале тренерской карьеры, после всего нескольких лет работы. Принимая решение, я думаю, как будет лучше для французской сборной, а не для меня», — в преддверии чемпионата Европы заявил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.



В группе E возвышается над всеми сборная Бельгии. Украина, Румыния и Словакия — три команды примерно одинакового уровня. Здесь борьба за вторую строчку будет особенно напряженной.

В группе F играют Португалия, Чехия, Турция и Грузия. Фавориты — португальцы, которые собрали очень мощный состав. Чехи и турки будут биться за вторую путевку в плей-офф. Кажется, что четвертое место точно будет за грузинами, которые впервые участвуют в Евро, но кто знает? Вдруг легендарному французу Вилли Саньолье, который возглавляет команду, и бывшему полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелии удастся сотворить сенсацию.



«Группа очень сложная. В некотором смысле мы получили уайлд-кард, просочились на турнир, хотя нас не воспринимали всерьёз. Но несомненно одно: с кем бы мы ни играли — с Португалией, Чехией или Турцией, — мы не сдадимся и выложимся полностью», — заявил Саньолье.

Где будут играть

Матчи пройдут в десяти городах Германии: Берлине, Дортмунде, Штутгарте, Кельне, Дюссельдорфе, Гельзенкирхене, Франкфурте, Гамбурге, Мюнхене, Лейпциге.

Полуфинальные матчи примут Мюнхен и Дортмунд 9 и 10 июля, а финал состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине, он же — самый старый и самый вместительный стадион турнира. Построенный в 1936 году для Олимпийских игр, стадион дважды подвергался реконструкции, последний раз в 2006 году к чемпионату мира. Олимпийский стадион в Берлине вмещает 70 тысяч зрителей, что делает его самым крупным на Евро-2024.



Кто главные звезды

Конечно же, главная звезда нынешнего чемпионата Европы — это форвард сборной Франции Мбаппе. Его переход в «Реал» наделал много шуму и стал главным событием первой половины июня. При этом в составе сборной Франции есть множество высококлассных игроков, готовых поддержать своего лидера.



Поспорить за звание фронтмена Евро-2024 способен молодой атакующий полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, который провел отличный сезон в «Реале» и делит первое место с Мбаппе и норвежцем Эрлингом Холландом в списке самых дорогих футболистов мира.

У сборной Германии должен блистать вингер Флориан Вирц, который со своими 22 очками по системе «гол+пас» в прошедшем сезоне помог «Байеру» обойти «Баварию» в гонке за титул чемпиона Бундеслиги.

Помимо молодежи на Евро-2024 хватает и «старичков», которые вполне могут дать по шапке всем этим выскочкам. Возглавляет легион ветеранов 40-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. С десятью голами в девяти матчах он занял второе место в списке лучших бомбардиров квалификации Евро. Для Роналду этот чемпионат Европы станет шестым в карьере, что стало абсолютным рекордом.



«Переживаю ли я? У меня всегда покалывает в животе, и я рад, что чувствую это. Если вы это не чувствуете, то пришло время сдаться. Я чувствую, что команда счастлива, и уверен, что дела пойдут хорошо. Думаю, что это поколение заслуживает победы на турнире такого размера, один матч за другим, и мы скоро это увидим. Мы должны мечтать, мечтать — это хорошо», — отметил Роналду.

Тони Кроос из сборной Германии уже объявил, что уйдет из футбола сразу после Евро. В его копилке есть шесть побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата мира 2014 года и две бронзовые медали чемпионата Европы. Золото домашнего Евро может стать красивым финалом для карьеры великого футболиста.

Кто сыграет из РПЛ

По очевидным причинам представительство Российской премьер-лиги (РПЛ) будет значительно меньше, чем обычно, — всего четыре игрока. В составе сборной Албании сыграют защитник московского «Локомотива» Марио Митай и нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку. Даку в прошлом сезоне забил десять мячей в РПЛ и стал одним из самых ярких игроков лиги, а Митай был ключевым защитником сборной Албании в квалификации.



За сборную Сербии заявлен центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич, но его шансы выйти на поле в матче Евро-2024 не совсем очевидны. В квалификации он провел всего три матча и не играл с мая после травмы в игре с «Динамо».



В одной группе с Бабичем будет выступать защитник Ваня Дркушич из сборной Словении. Капитан вылетевшего в Первую лигу «Сочи» принял участие в четырёх матчах квалификации Евро. Хотя тренерский штаб сборной Словении чаще полагается на других защитников, у Дркушича есть неплохие шансы сыграть в Германии.

Призовые

Общий призовой фонд Евро-2024 составил 331 млн евро. За одно лишь участие каждая из сборных получит по 9,25 млн. Каждая победа на групповом этапе принесет еще 1 млн, ничья — 0,5 млн. Выход в 1/8 финала оценили в 1,5 млн, 1/4 финала — 2,5 млн, полуфинал — 4 млн, финал — 5 млн, чемпионство — 8 млн.



Максимальный выигрыш составляет 28,3 млн. Для сравнения: в Лиге чемпионов «Боруссия» только за выход в финал заработала 15,5 млн евро, а «Реал» за победу — 20 млн евро.

Где смотреть

В России все матчи турнира будут доступны для просмотра в прямом эфире. Трансляции будут вести телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. По телевидению можно будет увидеть 34 игры турнира, а еще 17 матчей эксклюзивно покажет цифровая платформа.

Полное расписание трансляций группового этапа:

1-й ТУР

14 июня. 22:00. Германия — Шотландия, Матч ТВ

15 июня. 16:00. Венгрия — Швейцария, Okko

15 июня. 19:00. Испания — Хорватия, Матч ТВ

15 июня. 22:00. Италия — Албания, Матч ТВ

16 июня. 16:00. Польша — Нидерланды, Okko

16 июня. 19:00. Словения — Дания, Матч ТВ

16 июня. 22:00. Сербия — Англия, Матч ТВ

17 июня. 16:00. Румыния — Украина, Okko



17 июня. 19:00. Бельгия — Словакия, Матч ТВ

17 июня. 22:00. Австрия — Франция, Матч ТВ

18 июня. 19:00. Турция — Грузия, Матч ТВ

18 июня. 22:00. Португалия — Чехия, Матч ТВ

2-й ТУР

19 июня. 16:00. Хорватия — Албания, Okko

19 июня. 19:00. Германия — Венгрия, Матч ТВ

19 июня. 22:00. Шотландия — Швейцария, Матч ТВ

20 июня. 16:00. Словения — Сербия, Okko

20 июня. 19:00. Дания — Англия, Матч ТВ

20 июня. 22:00. Испания — Италия, Матч ТВ

21 июня. 16:00. Словакия — Украина, Okko

21 июня. 19:00. Польша — Австрия, Матч ТВ

21 июня. 22:00. Нидерланды — Франция, Матч ТВ

22 июня. 16:00. Грузия — Чехия, Okko



22 июня. 19:00. Турция — Португалия, Матч ТВ

22 июня. 22:00. Бельгия — Румыния, Okko

3-й ТУР

23 июня. 22:00. Швейцария — Германия, Матч ТВ

23 июня. 22:00. Шотландия — Венгрия, Okko

24 июня. 22:00. Албания — Испания, Okko



24 июня. 22:00. Хорватия — Италия, Матч ТВ

25 июня. 19:00. Нидерланды — Австрия, Okko

25 июня. 19:00. Франция — Польша, Матч ТВ

25 июня. 22:00. Англия — Словения, Матч ТВ



25 июня. 22:00. Дания — Сербия, Okko

26 июня. 19:00. Словакия — Румыния, Матч ТВ

26 июня. 19:00. Украина — Бельгия, Okko

26 июня. 22:00. Грузия — Португалия, Матч ТВ

26 июня. 22:00. Чехия — Турция, Okko.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

