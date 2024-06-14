    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, зап

    762мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.21eur94.83

    Жара придет в Петербург, а за ней грозы с градом

    10165
    6 комментариев

    Хорошие новости рассказывает утром 14 июня в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Впереди отличная погода в Санкт-Петербурге в предстоящие выходные дни, и это хорошие новости», — пишет Колесов.

    В субботу будет прохладнее, чем в воскресенье, — около 20 градусов, как в последние дни. В середине дня возможен небольшой кратковременный дождь, но он «не испортит настроение».

    «В целом можно говорить, что существенных осадков нет. Вот только ветер западный в северной части антициклона, поэтому большого прогрева и не получается, с воды тянет прохладой», — отмечает Колесов.

    А в воскресенье погода станет еще лучше. Центр антициклона выйдет на Ленинградскую область, западный ветер и осадки прекратятся, а с юга придёт более теплый воздух. Прогрев воздуха увеличится, можно рассчитывать на 25 градусов в Петербурге, 26 — на юге области, 22 — у Финского залива.

    Следующая неделя, по прогнозу, будет более теплой, 22–27 градусов в дневные часы, но с кратковременными дождями. Первые серьезные, хоть и короткие дожди, а местами ливни и грозы с градом пока ожидаются в ночь с понедельника на вторник.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПрогноз погодыПогода в ПетербургеАлександр КолесовЖараЛивни и грозы
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close