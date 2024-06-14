Жара придет в Петербург, а за ней грозы с градом

Хорошие новости рассказывает утром 14 июня в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«Впереди отличная погода в Санкт-Петербурге в предстоящие выходные дни, и это хорошие новости», — пишет Колесов.
В субботу будет прохладнее, чем в воскресенье, — около 20 градусов, как в последние дни. В середине дня возможен небольшой кратковременный дождь, но он «не испортит настроение».
«В целом можно говорить, что существенных осадков нет. Вот только ветер западный в северной части антициклона, поэтому большого прогрева и не получается, с воды тянет прохладой», — отмечает Колесов.
А в воскресенье погода станет еще лучше. Центр антициклона выйдет на Ленинградскую область, западный ветер и осадки прекратятся, а с юга придёт более теплый воздух. Прогрев воздуха увеличится, можно рассчитывать на 25 градусов в Петербурге, 26 — на юге области, 22 — у Финского залива.
Следующая неделя, по прогнозу, будет более теплой, 22–27 градусов в дневные часы, но с кратковременными дождями. Первые серьезные, хоть и короткие дожди, а местами ливни и грозы с градом пока ожидаются в ночь с понедельника на вторник.