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    Игры панд. Смотрите, что делают Катюша и Диндин

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    Московский зоопарк продолжает радовать посетителей и подписчиков забавными сценками в исполнении панд.

    Светлана Акулова

    Маленькая Катюша любит играть со своей мамой Диндин. «Утренние поцелуи» показала 14 июня директор зоопарка Светлана Акулова. Маме тоже нравится иногда пошалить.

    Светлана Акулова

    А ещё Катюше интересно знакомиться с посетителями.

    Катюша появилась на свет в Москве в конце августа 2023 года у Диндин и Жуи. Это был первый случай рождения потомства большой панды в России. Через три-четыре года Катюша, скорее всего, уедет в Китай: все панды в мире являются национальным символом и достоянием этой страны.

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