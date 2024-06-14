Игры панд. Смотрите, что делают Катюша и Диндин

Московский зоопарк продолжает радовать посетителей и подписчиков забавными сценками в исполнении панд.
Маленькая Катюша любит играть со своей мамой Диндин. «Утренние поцелуи» показала 14 июня директор зоопарка Светлана Акулова. Маме тоже нравится иногда пошалить.
А ещё Катюше интересно знакомиться с посетителями.
Катюша появилась на свет в Москве в конце августа 2023 года у Диндин и Жуи. Это был первый случай рождения потомства большой панды в России. Через три-четыре года Катюша, скорее всего, уедет в Китай: все панды в мире являются национальным символом и достоянием этой страны.