Минздрав предлагает внести онкологию в список профзаболеваний

Действующий в России список профессиональных болезней и провоцирующих их факторов может быть расширен. Минздрав предлагает добавить в него онкологию. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.
На сегодняшний день перечень профзаболеваний почти не учитывает «профессиональный» рак, что не соответствует реальности. Как отмечает Минздрав в пояснительной записке к проекту постановления, «в условиях современного развития медицины необходимо пересмотреть подходы к отнесению заболеваний к профессиональным». Ранее в беседе с «Коммерсантом» главный профилактолог Минздрава Игорь Бухтияров уже отмечал, что в России «профессиональная» онкология диагностируется не в полной мере: вместо ежегодно выявляемых 20 случаев, их число по косвенным признакам должно достигать 10–12 тыс. в год.
По мнению экспертов, опрошенных «Коммерсантом», если предложение будет утверждено, показатель профессиональной заболеваемости в России ухудшится, а платежи компаний в Соцфонд вырастут в силу необходимости страхования новых рисков. Также система социального страхования примет на себя часть нагрузки по лечению рака, которая сейчас ложится на обязательное медстрахование.
Профзаболеванием считается хроническое или острое заболевание сотрудника из-за воздействия вредного производственного фактора, влекущее за собой утрату трудоспособности. Для страхования подобных случаев работодатели ежемесячно перечисляют в бюджет Соцфонда взносы по ставке от 0,2% до 8,5% выплат сотрудникам. В 2023 году эти взносы превысили 2 трлн руб.