Минздрав предлагает внести онкологию в список профзаболеваний

Действующий в России список профессиональных болезней и провоцирующих их факторов может быть расширен. Минздрав предлагает добавить в него онкологию. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.



На сегодняшний день перечень профзаболеваний почти не учитывает «профессиональный» рак, что не соответствует реальности. Как отмечает Минздрав в пояснительной записке к проекту постановления, «в условиях современного развития медицины необходимо пересмотреть подходы к отнесению заболеваний к профессиональным». Ранее в беседе с «Коммерсантом» главный профилактолог Минздрава Игорь Бухтияров уже отмечал, что в России «профессиональная» онкология диагностируется не в полной мере: вместо ежегодно выявляемых 20 случаев, их число по косвенным признакам должно достигать 10–12 тыс. в год.