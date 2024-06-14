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    Рособрнадзор прокомментировал сообщения о высоких баллах ЕГЭ за упоминание Путина

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    Упоминание президента России Владимир Путина в сочинении на ЕГЭ по русскому языку не дает дополнительные баллы. Об этом 14 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособрнадзор.

    «Упоминание конкретных личностей или персоналий в обосновании своего отношения не даёт никаких преимуществ участнику экзамена», — уточнили в ведомстве.

    До этого ряд telegram-каналов публиковали сообщения школьников. Сдававшие рассказывали, что получили высокие баллы за сочинение якобы из-за того, что упомянули или цитировали Владимира Путина.

    В Рособрнадзоре также отметили, что «все источники примеров равноценны, однако их выбор отражает общекультурный уровень конкретного участника экзамена».

    Ранее «Фонтанка» писала о том, отменят ли ЕГЭ с 2025 года.

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