Никакой «угадайки» и унижений с обысками. Отменят ли ЕГЭ с 2025 года — что говорят эксперты

Не проверка знаний, а игра в угадайку? Фото: Кирилл Поверинов / 76.RU Поделиться Поделиться





Законопроект о запрете ЕГЭ уже на рассмотрении думского комитета по просвещению, который возглавляет единоросс Ольга Казакова. Такие данные MSK1.RU нашел в «Системе обеспечения законодательной деятельности».



Авторы поправок к Федеральному закону «Об образовании» — 14 депутатов Госдумы и сенатор Елена Афанасьева. Почти все они — представители ЛДПР, но, кроме того, в числе соавторов — депутаты Нина Останина от КПРФ и Яна Лантратова от «Справедливой России».

Результаты нынешнего ЕГЭ станут известны до конца июня Фото: Серафима Пантыкина / Городские порталы Поделиться Поделиться





Что именно предлагают оппозиционеры? Первое. Отменить ЕГЭ как форму оценки школьных знаний. И вернуть вместо него государственные экзамены.

Второе. Задания для госэкзаменов должны утверждать министерства образования в каждом регионе. Сейчас порядок проведения ЕГЭ централизован: его утверждают Минпросвещения России и Рособрнадзор.

Третье. Результаты ЕГЭ, полученные до возвращения госэкзаменов, будут действительны 4 года — для приема в вузы. А ввести в действие свой законопроект его авторы предлагают с 1 января 2025 года.

В пояснительной записке оппозиционеры перечисляют претензии к ЕГЭ (который, напомним, в России ввели в 2009 году). Вот основные: качество знаний школьников не выросло, зато родителям приходится тратиться на 70% больше в последний учебный год ребенка — именно на подготовку к экзаменам. Ведь нужно дополнительно нанимать репетиторов.



ЕГЭ должен был победить коррупцию при приеме в вузы. Однако коррупционная составляющая переместилась из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад... Нередко школьников за деньги готовят к олимпиадам преподаватели вузов, которые являются их организаторами. Об этом пишут авторы законопроекта об отмене ЕГЭ. При этом выросла нагрузка на школьников, детей натаскивают на сдачу экзамена. А сама сдача превращается в тяжелый психологический эксперимент. В пояснительной записке оппозиционеры вспоминают недавние скандалы.



В Воронеже в одной из школ выпускницам пришлось снимать бюстгальтеры, поскольку слишком чувствительный металлоискатель реагировал даже на «косточки».

В Чувашии детям на экзамене запрещали находиться в туалете дольше 30 секунд.

В Уфе школьница в пала в истерику, когда узнала, что набрала не 100, а лишь 97 баллов. Видео, где девушка сокрушается о неудаче на экзамене завирусилось в сети. Список подобных скандалов, конечно, каждый год может быть и длиннее. Но действительно ли замена ЕГЭ на региональные госэкзамены сможет победить коррупцию и повысить качество знаний. MSK1.RU спросил об этом экспертов в сфере образования.



Минусы перевешивают все плюсы Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы России, доктор философских наук:

— Основные плюсы системы ЕГЭ следующие. Первое: значительно больше, чем до введения ЕГЭ, ребят из регионов поступают в московские и питерские вузы. Правда, из столицы они в свои регионы не возвращаются. И мои коллеги из Сибири говорят о проблемах с восполнением научного потенциала в этих регионах. Второй плюс — значительное сокращение коррупции на уровне высших учебных заведений. Правда, специалисты МВД, когда ввели ЕГЭ, говорили, что коррупция выросла в полтора раза. Но, по моим оценкам, сейчас она сильно сократилась. Цена этого вопроса — в том, что выпускник школы по определению ставится в положение подозреваемого во время ЕГЭ. И 90% ребят в крупных городах и почти 100% в Москве и Питере готовятся к ЕГЭ с репетиторами.



Минусы ЕГЭ. Первое: он разрушает общую систему среднего образования, поскольку цена — материальная (репетиторы) и жизненная (место в хорошем вузе) — слишком высока, ребята в старших классах перестают изучать другие предметы. И изучают только то, что собираются сдавать в форме ЕГЭ. Поэтому происходит падение общего уровня культуры. Молодые ребята порой не знают сторонников и противников России в Первой и Второй мировых войнах.



Второй минус: ЕГЭ, по крайней мере по гуманитарным предметам, формирует несистемное, клиповое мышление. Я специально изучал задания на ЕГЭ по литературе, истории, обществознанию. Заданий на общее понимание процессов, например, истории я почти не обнаружил. Основная часть — конкретные мелкие факты. В лучшем случае частные задания по узким периодам.

Точно так же по литературе. Преимущественно вопросы по литературоведению: какие художественные приемы применили в том или ином тексте. Что, с моей точки зрения, обычному гражданину знать необязательно. А специалист-литературовед, естественно, изучит это в университете.



Напомню, что 36% старшеклассников не читают книг и при этом как-то пишут сочинение и сдают ЕГЭ.

Третье: ЕГЭ снижает роль учителя в пользу репетитора. Он подменяет общее образование (то есть формирование личности) образовательными услугами. Конечно, хороший репетитор тоже стремится стать учителем, но в большинстве случаев его задача — что называется, выдрессировать на определенный тип заданий.

С моей точки зрения, минусы ЕГЭ перевешивают его плюсы. Мои предложения сводятся к тому, чтобы вернуть ЕГЭ в добровольный режим. Дать право выбора старшекласснику и абитуриенту между ЕГЭ и классическим экзаменом.

Сейчас в политических элитах обсуждаются разные варианты. Полностью ЕГЭ вряд ли будет отменен, но каких-то изменений можно ожидать уже в следующем году.

ЕГЭ не идеален, но улучшается Профессор Иван Петров, заместитель декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве России:



— ЕГЭ, конечно, имеет недостатки, основной из которых — это автоматическое запоминание оперативной информации, что в дальнейшем снижает когнитивные способности обучающихся. Но за последние годы решения, требующие простого выбора ответов из набора вариантов, составляют меньшую часть тестов ЕГЭ.

Проблема экзаменационного стресса снижается за счет предоставления возможности пересдачи.

К сожалению, остаются проблемы, формирующие стресс при контроле прохода на экзамен и его проведении. Скажем так, клиентоориентированность членов комиссий зачастую бывает равна нулю. Но это решаемо. Надо просто работать с людьми.



Предлагают возврат к старой системе собственных вступительных испытаний. Но и в те годы экзамен так же был стрессом. К нему прибавлялось чувство незащищенности, так как оценивание ответов зависело от субъективного мнения экзаменатора, а не от бездушного компьютера, бесстрастно оценивающего знания по системе ЕГЭ.



И, конечно, любой руководитель образовательного учреждения «за» систему оценивания абитуриентов через ЕГЭ. Ведь на любые, скажем мягко, просьбы о помощи при поступлении на бюджет, можно сказать: всё зависит от баллов ЕГЭ.

Многие родители и даже учителя неверно понимают цели ЕГЭ Лола Шурыгина, член правления Лиги образования и экспертного совета Агентства социальных инициатив (АСИ):

— ОГЭ и ЕГЭ как для детей, так и для системы образования в целом имеют и плюсы, и минусы.

Главный плюс — это объективность. Заранее известный формат и понятные рамки содержательной части. Картина подготовки к экзаменам четкая и структурированная. Видна и понятна результативность, четко обозначены критерии оценивания.

Второй плюс — это психологическая зрелость ребенка и умение анализировать свое время. Ребенок тренирует умение рассчитывать только на свои силы в психологически ответственный момент жизни, дисциплину, трудолюбие, усидчивость.



Экзамен позволяет поступить сразу в несколько вузов в разных городах страны, нет необходимости проходить разные или дополнительные вступительные испытания.

А вот, на мой взгляд, минусы. Расхождения между учебной программой и программой подготовки к экзаменам. В результате либо обучение сводится к интенсивной подготовке, либо ребенок занимается подготовкой в индивидуальном режиме в дополнение к основной программе.

Не всегда и не везде четко прописана структура заданий, поэтому не всегда дети имеют возможность подготовиться к экзамену самостоятельно.

Многие родители и учителя неверно понимают цели ЕГЭ. Часто экзамен воспринимается как игра в угадайку. Без корректной подготовки «натаскивание» детей на правильные ответы без понимания материала не приводит к нужному результату и является лишь потерей времени и других ресурсов ребенка и семьи.



И из года в год мы наблюдаем нездоровый ажиотаж и страх детей (хотя объективных причин бояться нет).

«Права школьников при сдаче ЕГЭ не должны нарушаться!» Анна Малкова, автор книг и справочников для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ:

— Если у противников ЕГЭ спросить, чем же он так плох, вам ответят, что «ЕГЭ — это угадайка». Выбираешь наугад правильные ответы из предложенных, получаешь пятерку. Мнение, устаревшее лет на 15.

Задания с выбором ответа исчезли из ЕГЭ по математике в 2009 году. В вариантах по другим предметам невозможно что-либо угадать — можно только решить. Никакой «угадайки» в ЕГЭ давно нет.

Второй аргумент противников — теперь в старших классах учеба превратилась в «подготовку к ЕГЭ». Но подготовка к ЕГЭ — это и есть учеба! Моя цель — научить школьников математике. Задания ЕГЭ — только повод для разговора. Хороший учитель учит понимать и любить математику (или химию, или литературу), независимо от формата экзамена. А если учитель плохо знает предмет или скучно ведет урок — то никакой формат экзамена его не спасет.



Конечно, ЕГЭ можно и нужно совершенствовать и дальше. Например, разрешить сдавать не один, а три раза и засчитывать лучший результат. Волнения на экзаменах станет меньше.



Хорошо бы время от времени обновлять банк заданий. И конечно, атмосферу экзамена стоит сделать более гуманной и доброжелательной. Ученики рассказывают, как во время ЕГЭ в школе снимали с петель двери туалетов, «чтобы никто не списывал». Конечно, это маразм, и делать так не нужно!

Не нужны тщательные «проверки с раздеванием», похожие на обыск, при входе в пункт проведения экзамена. Права школьников не должны нарушаться.



А вы за ЕГЭ или против? За ЕГЭ! Уже все привыкли, и ничего не надо менять. ЕГЭ сдает весь мир Против ЕГЭ! Это система для заработка репетиторов и против школы Пусть у каждого будет возможность самому выбирать, как сдавать экзамены