Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой из-за налоговой задолженности в размере 11,4 миллиона рублей. О приостановке операций по счетам индивидуального предпринимателя Ивлеевой Анастасии Вячеславовны, решение о которой было принято 4 июня, пишут РИА Новости со ссылкой на данные БИР-Аналитик.
Отрицательное сальдо единого налогового счета (ЕНС) предпринимательницы составляет 11 миллионов 352,876 тысячи рублей. Анастасия Ивлеева является учредителем юрлица ООО «Коленки пчелы», которое также задолжало налоговой 398,2 тысячи рублей НДС, 1,303 миллиона рублей налога на прибыль и 1,115 миллиона рублей страховых взносов.
Одна из компаний Ивлеевой, ООО «Капельница групп», находится в процессе банкротства, другая, ООО «Группа Капельница», ликвидирована в 2022 году. Полномочия Ивлевой как учредителя прекращены в ООО «Ивлеева продакшн» и ООО «Блеск».
В декабре прошлого года Анастасия Ивлеева провела закрытую вечеринку с «почти голым» дресс-кодом в московском клубе «Мутабор». Фотографии с мероприятия стали достоянием общественности и вызвали сильное возмущение. Несмотря на публичные извинения блогера и ее звездных гостей, их корпоративы и концерты отменялись.
В начале июня, оправившись от травли и гонений, королева «голой вечеринки» Анастасия Ивлеева анонсировала открытие собственного бара в Москве.