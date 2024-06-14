Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой из-за налоговой задолженности в размере 11,4 миллиона рублей. О приостановке операций по счетам индивидуального предпринимателя Ивлеевой Анастасии Вячеславовны, решение о которой было принято 4 июня, пишут РИА Новости со ссылкой на данные БИР-Аналитик.



Отрицательное сальдо единого налогового счета (ЕНС) предпринимательницы составляет 11 миллионов 352,876 тысячи рублей. Анастасия Ивлеева является учредителем юрлица ООО «Коленки пчелы», которое также задолжало налоговой 398,2 тысячи рублей НДС, 1,303 миллиона рублей налога на прибыль и 1,115 миллиона рублей страховых взносов.

