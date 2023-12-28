Галя, у нас отмена: где россияне не увидят звезд «голой вечеринки» и кто их «заменит»

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС Поделиться Поделиться





До Нового года остается совсем мало времени, и если большинство корпоративов уже прошли, то впереди показ «Голубого огонька», «Песен года» и праздничных кинофильмов. Кого из звезд той самой «голой вечеринки» в «Мутаборе» уже успели вырезать из всех программ и кто побьет рекорд по появлению в телеэфире — в материале «Фонтанки».



Филипп Киркоров Самое громкое имя поп-эстрады привлекло больше всего внимание прессы и общественников — Киркоров заявлял, что приехал в «Мутабор» лишь на несколько минут и не знал «о характере событий», которые происходили на мероприятии.

Сразу после этого директор МХАТа Владимир Кехман запретил выступление российского поп-короля на сцене театра. В разговоре с МК он признался, что его близкий друг, у которого «самая большая в стране компания по производству тепличных овощей», выкупил места на дневной и вечерний спектакли «Золушка». Как оказалось, после этого с новогодним поздравлением должен был выйти Филипп Киркоров.

«И хотя мы с ним дружим 30 лет, я предупредил, что при всем уважении к нему, совершенно невозможно, чтобы у меня в театре находились Киркоров, Собчак и другие персонажи с этой вечеринки», — рассказал Владимир Кехман. Известно, что Филипп Киркоров принимал участие в ежегодной программе «Песня года», помимо сольного выступления артист исполнил гимн фестиваля «Песня остается с человеком». «Голубой огонёк» — еще одна новогодняя программа, в которой обычно выступал Киркоров. Оставят ли выступления артиста при монтаже, неизвестно. По данным источников РБК, звезды, записавшие видео с извинениями, останутся на фоновых кадрах, но их собственные выступления на сцене под вопросом.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу ВГТРК. Также появились слухи о намерении телеканала НТВ вырезать из новогодней программы сцены с Киркоровым. Адвокат артиста Александр Добровинский 27 декабря в беседе с телеканалом «360» отметил, что не слышал о подобном, не в курсе и сам Киркоров. При этом адвокат добавил, что «вырезать» кого-либо из эфира — право телеканала и отчитываться он ни перед кем не должен.

«Скоро все равно это все забудется», — убежден Добровинский.

Киркоров уже пропал с афиши новогоднего проекта ТНТ «Иван Васильевич меняет всё». Генеральный директор телеканала Тина Канделаки подтвердила, что команда переснимает финал фильма, чтобы «сделать его более провокативным». Возможно, это шутка и отсылка на изменение финала нашумевшего сериала «Слово пацана».

Сайт Филиппа Киркорова 27 декабря был заблокирован. Утверждается, что блокировка носит «технический» характер. Лолита Помимо Киркорова, проблемы с концертной деятельностью начались у Лолиты, которая также присутствовала на вечеринке. Судя по афише, плотный концертный график у артистки должен начаться в феврале 2024 года, однако в разговоре с РБК она заявила, что ее «вырезают из телевизионного эфира» и требуют отменить ее концерты. На данный момент билеты на концерты в Раменском, Люберцах, Подольске (половина выкуплена), в Королёве все еще есть в продаже. А вот в Сергиевом Посаде концерт отменен, зрителей просят сдавать билеты по месту приобретения.

Как сообщает telegram-канал Mash, из-за появления в «Мутаборе» Лолита лишилась своего новогоднего концерта в гостинице «Метрополь». Артистка должна была выступать там в ночь с 31 декабря на 1 января. В четверг стало известно, что межрегиональное общественное движение «Зов народа» попросило губернатора Александра Моора отменить концерт Лолиты в Тюмени, запланированный на 25 марта 2024 года. В беседе с изданием «Говорит Москва» Лолита заявила, что в освободившееся время займется работой по дому.

«Я — пенсионерка, привыкаю быть домохозяйкой. Ещё скоро весна, кусты надо подрезать», — заявила Лолита.

В списке участников программы «Новогодняя ночь на Первом», «Голубой огонёк» и «Песня года» Лолита не значится.

Анна Асти Новогоднее выступление певицы Анны Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) в московском клубе Gipsy отменили, сообщил телеканал «360». Концерт Анны Асти должен был начаться в 22:00 31 декабря, сейчас в афише клуба указано, что на это время запланировано выступление певца Jony. Также артистка не выступит на новогоднем корпоративе в «Сима-Ленде» в Екатеринбурге, информирует Е1.RU. Поначалу сообщалось, что ее заменит Полина Гагарина, однако позже выяснилось, что перед сотрудниками компании споют Пелагея и Григорий Лепс. Глюкоза Музыкальный продюсер Максим Фадеев открестился от певицы Натальи Ионовой, известной под псевдонимом Глюк’oZa, после ее участия в скандальной «голой вечеринке». В своих соцсетях музыкант написал, что на самом деле Глюк’oZa — не псевдоним, а название группы, и что этим проектом по сути были выпущены только два альбома — «Москва» и «Глюк’oZa Nostra», а все остальное — «изыски Ионовой и Ко». Он заявил, что Ионова дискредитирует концепцию проекта музыкой, которую она выпускает, и публичными мероприятиями.

«Больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом», — написал Максим Фадеев.

Анастасия Ивлеева

Организатор Настя Ивлеева теряет рекламные контракты, ее деятельность начала проверять налоговая, а суд готовится принять гражданский иск на миллиард от оскорбленной общественности. «Фонтанка» писала, что собой представляет бизнес блогера.

26 декабря сообщалось, что МТС отказались от сотрудничества с Ивлеевой, которая ранее была амбассадором бренда.

У Ивлеевой в 2023 году в производстве были проекты, которые рискуют так и остаться на полке, среди них два сериала — «Министерство всего хорошего» и «Уголек», а также фильм «Мальвина».

Новогодние шоу Организаторы «Зимнего SHOW» в Москве 1 января с участием Киркорова, Лолиты и Димы Билана отменили трансляцию на «МузТВ» и во «ВКонтакте», отмечает News.ru, однако, судя по анонсу, концерт состоится без изменений.



Руководство телеканала «Краснодар» и «Радио Краснодар» решило исключить из вещания артистов, которые участвовали в вечеринке 21 декабря в столичном клубе «Мутабор», пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора телекомпании Максима Жмутского. Среди них оказался Дима Билан.



Кто будет развлекать россиян в новогодние праздники? Прославившийся в последние годы артист Ярослав Дронов, более известный как Shaman. В его telegram-канале сообщается, что певец появится минимум 16 раз в федеральном телеэфире. Выступления будут крутить на «Первом», «России-1», «НТВ», «РЕН-ТВ», «Пятом канале» и «МУЗ-ТВ».