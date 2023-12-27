Налоговая взялась за Ивлееву? Что представляет из себя бизнес скандального блогера

Фото: Ирина Бужор/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что Федеральная налоговая служба начала проверку блогера Анастасии Ивлеевой после скандальной вечеринки в московском клубе «Мутабор», и напомнила, что возможные нарушения могут обернуться для звезды уголовным делом. СМИ утверждают, что долг тусовщицы перед государством может составить более 130 млн рублей за три года. Это уже не первое преследование, которое прочат уроженке ленинградского Разметелево с начала охоты надзорных ведомств за инфобизнесменами, но пока слухи не превратились в реальные дела, «Фонтанка» напоминает масштабы бизнеса блогера из списка Forbes.



Медийный капитал Настя Ивлеева (во время замужества за рэпером Элджеем меняла фамилию на Узенюк, но больше известна аудитории под девичьей) родилась в 1991 году в деревне Разметелево в Ленинградской области. Она начала свою медийную карьеру с развития блогов на Youtube и Instagram*. Девушка уже была популярным блогером к моменту ее появления на голубых экранах в качестве ведущей трэвел-шоу «Орел и решка» на телеканале «Пятница!». Она участвовала в проекте с 2017-го по 2018 год, затем объявила об уходе, но в 2019 году вернулась и провела еще сезон. А потом еще сезон — летом 2020 года. Последний камбэк произошел после того, как подписчики оставили сотни тысяч комментариев в аккаунте телеканала с просьбой вернуть ведущую в проект.



На «Пятнице» также транслировалась телевизионная версия развлекательного проекта Ивлевой «Агент-шоу» с приглашенными гостями, который выходил на YouTube и сейчас продолжает выходить в VK, а также «Сердце Ивлеевой» — романтическое реалити-шоу, в котором главной героине искали пару. Ведущая успела попробовать себя и в роли актрисы — не только в комедийном сериале «Туристическая полиция», но и в тоже нашумевшей драме «Монастырь».

На данный момент YouTube-канал Ивлеевой насчитывает стабильные 4,69 млн подписчиков, Instagram* — 18,1 миллиона, телеграм-канал — 524 тыс. подписчиков. Их количество на фоне последних событий, кстати, только подросло — 3 821 пользователь пришли только за сегодня и 30 тысяч за последнюю неделю.



Как и множество блогеров, Ивлеева ведет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Их доходы не публикуются в открытых источниках. Однако, как писал портал Rusbase, стоимость рекламных интеграций на YouTube-канале блогера варьируется от 1,5 до 2 млн рублей, в Telegram-канале — от 250 тысяч до 2 млн, в Instagram* — около миллиона.



Анастасия зарегистрировала ИП еще в 2016 году, но, очевидно, с тех пор ее команда и портфель проектов разрослись настолько, что было бы как минимум странно не зарегистрировать отдельную компанию. В феврале 2020 года появилось ООО «Ивлеева продакшн». За три года (до 2022-го включительно) его оборот вырос с 49,8 до 122,4 млн рублей. Чистая прибыль за аналогичный период увеличилась с 28 до 45,7 млн рублей.



По данным системы СПАРК, компания работает по упрощенной системе налогообложения и за 2021 год заплатила 6 млн рублей налогов, за 2022 год — 9,8 миллиона. В штате на конец прошлого года трудились 3 человека. Вряд ли здесь что-то существенно поменялось на сегодняшний день. Единственное значимое изменение — Ивлеева, которая всю дорогу была единственной владелицей фирмы, в апреле 2023 года передала ее в собственность Анне Самаковой. Как пишет издание Super, это ее землячка, близкая подруга и соратница. Она управляла продакшн-компанией звезды с марта 2021 года.



Смена совладельцев хронологически произошла после того, как государство всерьез взялось за регулирование деятельности блогеров. Тогда в уклонении от уплаты налогов и в отмывании дохода уже обвинили Лерчек с супругом и на подходе было уголовное дело Елены Блиновской. Лерчек, к слову, отмучилась первой и буквально 27 декабря погасила долг перед налоговой.

Судить о медийных бенефитах и убытках Ивлеевой пока можно лишь по длине обратной связи селебрити. Если сначала возмущение радикальных патриотов удостоилось лишь текстового комментария без намека на раскаяние, за ним последовала видеообъяснительная на 4 минуты, а в ночь на 27 декабря — разговорный ролик со слезами на 20 минут.



Чипсы и энергетики Помимо медийного бизнеса у Ивлеевой также есть и непрофильные активы. Первым ее решительным движением в этом направлении стало производство чипсов и энергетиков под брендом Easy Peasy. Для этого в феврале 2021 года предпринимательница основала ООО «Коленки пчелы» с основным видом деятельности «Производство прочих пищевых продуктов».

Ивлеева — основной владелец компании с долей в 45 %. Еще по 27,5 % принадлежат гражданину Литвы Виталиусу Паулюсу и россиянину Алексею Клочкову. Как отмечала газета «Ведомости», оба бизнес-партнера телеведущей занимали руководящие позиции в российских и международных компаниях, таких как Procter & Gamble, «Данон Россия», Bacardi Rus, X5 Retail и «Дикси».

Блогер сделала ставку на яркие цвета в дизайне упаковки чипсов, необычные вкусы и названия их: «Крабовый шикардос», «Вагон тушенки», «Шаурма запиленная», «Сыр-сейшн», «Холодец а-ля хрен», «Майонезо Бразильеро». Они продаются по 80–110 рублей за пачку. Энергетики — на маркетплейсах в районе 130 рублей за банку.



В 2021 году выручка компании составила 15,9 млн рублей, чистая прибыль — десятки тысяч рублей. Но уже в следующем году бизнес принес 445,3 млн рублей выручки и 36,5 млн чистой прибыли. Кстати, и здесь не обошлось без скандалов. Последовав примеру Ивлеевой, свои чипсы также запустил популярный ютубер Влад Бумага, и его обвинили в плагиате. Не только идея, но и дизайн упаковок напомнили пользователям Сети, что они где-то это уже видели.

Ресторанный бизнес В 2021 году Ивлеева анонсировала открытие своего бара под названием «Капельница». Под него в июле-августе 2021 года были зарегистрированы две компании — «Группа капельница» и «Капельница групп». Первая вскоре была ликвидирована. Как пояснила блогер в соцсетях, юрлицо было «неправильно оформлено».

Второе юрлицо оказалось более живучим, но в октябре 2022 года к нему начали подавать судебные иски, связанные с исполнением обязательств по договорам займа. Истцом по одному из дел, на 15,8 млн рублей, стал бывший управляющий «Ивлеева продакшн» Александр Мокров. В январе 2023 года блогер вышла из состава учредителей «Капельница групп», и больше ее ничего с компанией не связывало.



«Что за событие повлияло на это? Я вам скажу — 24 февраля. После событий 24 февраля открывать такое масштабное заведение — это очень глупо даже не с точки зрения денег. Идея, которая была заложена в «Капельницу», она нерелевантна для нынешних условий», — так объясняла Ивлеева в соцсетях отказ от проекта.

Единственным владельцем организации стал предприниматель Дмитрий Аникин. В июле 2023 года суд признал фирму банкротом и ввел конкурсное производство. Требования Мокрова включили в реестр требований кредиторов.

Однако Ивлеева, похоже, не оставила идею запустить свой ресторан. В декабре 2022 года она зарегистрировала ООО «Блеск», совладельцем которого стал Александр Пичугин, гендиректор и совладелец Феодальной сети баров, которая включает такие франшизные сети, как «Руки вверх! Бар», «Евгенич», Nebar, El Chapo, Irisky, Spletni. Причем его доля составила 80 %, у Анастасии — 20 %.



Как сообщали «Ведомости», заведение, по задумке создателей, должно было работать в среднем ценовом сегменте. Открыть его планировали летом 2023 года. С тех пор новостей о проекте не было, хотя последние изменения в сведения о юридическом лице, «не связанные с внесением изменений в учредительные документы», были внесены позавчера. Их суть в открытых источниках не отображается.

Другое имущество

Также блогеру принадлежат четыре товарных знака: «Настя Ивлеева», «AGENTSHOW», «AGENTGIRL» и «Капельница бар», и Lamborghini Urus 2022 года выпуска. Он находится в залоге у банка по договору, действующему с апреля 2023-го по апрель 2030-го. На начало года такой автомобиль в новом состоянии стоил 35 млн рублей. Подержанный, с учетом инфляции, наверное, ушел не сильно далеко. Ивлеева известна своей страстью к дорогостоящим иномаркам и быстрой езде, которая в прошлом оборачивалась для нее штрафами на сотни тысяч рублей.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

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