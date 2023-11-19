Лерчек и ее муж выплатили налоговой 500 миллионов рублей. Долг перед государством погашен

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее супруг полностью погасили задолженность по налогам перед государством. Выплаты налоговой составили 500 миллионов рублей. Об этом 19 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на данные адвоката пары Константина Третьякова.



«Чекалины безоговорочно исполнили свое публичное обещание и полностью погасили долг перед бюджетом с учетом доначислений пени и штрафа», — цитирует агентство слова Третьякова.



Выплата, как заявил защитник, стала возможной после того, как следователь снял арест со счета четы. С просьбой о снятии ареста адвокат обращался дважды: в июле он получил отказ от Савеловского суда Москвы, но в конце сентября обратился в Следственный комитет России.

