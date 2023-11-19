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    Лерчек и ее муж выплатили налоговой 500 миллионов рублей. Долг перед государством погашен

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    Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее супруг полностью погасили задолженность по налогам перед государством. Выплаты налоговой составили 500 миллионов рублей. Об этом 19 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на данные адвоката пары Константина Третьякова.

    «Чекалины безоговорочно исполнили свое публичное обещание и полностью погасили долг перед бюджетом с учетом доначислений пени и штрафа», — цитирует агентство слова Третьякова.

    Выплата, как заявил защитник, стала возможной после того, как следователь снял арест со счета четы. С просьбой о снятии ареста адвокат обращался дважды: в июле он получил отказ от Савеловского суда Москвы, но в конце сентября обратился в Следственный комитет России.

    В данный момент Чекалина и ее супруг находятся под запретом определенных действий. Лерчек обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 311 миллионов рублей, ее супруга — в пособничестве. Пара также проходит по делу об отмывании более 130 миллионов рублей. По версии следствия, Лерчек пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы превышали допустимый для этого лимит в 150 миллионов рублей в год.

    Первую сумму в 311 миллионов рублей Лерчек перечислила государству в конце мая 2023 года.

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    БлогерЛерчекНалогиУклонение от уплаты налогов
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