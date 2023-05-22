Взяли в долг, чтобы заплатить налог. Блогер Лерчек перечислила государству 311 миллионов

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) выплатила все долги по налогам, сообщает 22 мая РИА Новости со ссылкой на адвоката Чекалиной Константина Третьякова.



«Так как все счета арестованы, деньги для этого взяли взаймы и полностью оплатили 311 миллионов», — сказал Третьяков.



Напомним, Чекалину обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 311 миллионов рублей, ее мужа Артёма — в пособничестве, а также обоих блогеров — в отмывании суммы свыше 130 миллионов. Следствие считает, что Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый для этого предел в 150 миллионов рублей в год.

