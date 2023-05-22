Взяли в долг, чтобы заплатить налог. Блогер Лерчек перечислила государству 311 миллионов

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) выплатила все долги по налогам, сообщает 22 мая РИА Новости со ссылкой на адвоката Чекалиной Константина Третьякова.
«Так как все счета арестованы, деньги для этого взяли взаймы и полностью оплатили 311 миллионов», — сказал Третьяков.
Напомним, Чекалину обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 311 миллионов рублей, ее мужа Артёма — в пособничестве, а также обоих блогеров — в отмывании суммы свыше 130 миллионов. Следствие считает, что Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый для этого предел в 150 миллионов рублей в год.
Во время обыска в роскошном коттедже Чекалиных сотрудники Следственного комитета нашли 8 килограммов золота. Артём Чекалин тогда рассказал, что золото ему якобы выдал банк взамен денег.
Чекалины не единственные блогеры, к которым в последнее время возникают вопросы у следственных органов. Так, «королеву марафонов» Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей и в легализации 43 миллионов рублей. Часть этих денег она уже вернула государству. В конце апреля Блиновскую отправили под домашний арест.
Блогера Настю Ивлееву тоже проверяют на предмет оплаты налогов, пишут СМИ. Официальные письма с требованием предоставить налоговую отчетность получили в рекламном агентстве «Ивлеева продакшн». А также ещё в двух десятках ИП и ООО, так или иначе связанных с рекламными интеграциями Ивлеевой. В 2021 году Анастасия Ивлеева стала лидером списка Forbes как самый богатый блогер России. Ее годовой доход оценивался в 2,7 миллиона долларов.
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