Agentgirl «под колпаком». Настю Ивлееву проверят на предмет оплаты налогов

Блогера Настю Ивлееву проверят на предмет оплаты налогов, сообщают 17 мая «Ведомости» со ссылкой на «близкий к правительству источник».
По информации издания, официальные письма с требованием предоставить налоговую отчетность получили в рекламном агентстве «Ивлеева продакшн». А также ещё в двух десятках ИП и ООО, так или иначе связанных с рекламными интеграциями Ивлеевой. «Ведомости» упоминают, что в феврале 2023 года Ивлеева передала 100% «Ивлеева продакшн» Анне Самаковой (следует из данных СПАРК).
Ранее ту же информацию опубликовали несколько телеграм-каналов.
В 2021 году Анастасия Ивлеева стала лидером списка Forbes как самый богатый блогер России. Ее годовой доход оценивался в 2,7 млн долларов. Не далее как в марте она купила дамскую сумочку за 850 тыс. рублей. Это лимитированная модель Birkin Shoulder, созданная Жан-Полем Готье для дома Hermes. Фурнитура имеет палладиевое покрытие.
На персональный youtube-канал Ивлеевой сейчас подписаны свыше 4,6 млн человек.
Напомним, Настя Ивлеева не первый блогер, к налоговой чистоплотности которой у государства возникают вопросы. Автора «марафонов желаний» Елену Блиновскую 27 апреля задержали на границе с Белоруссией в связи с возбуждением в отношении нее уголовного дела. Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на 1 миллиард рублей и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Уголовные дела возбуждены в отношении Александры Митрошиной, Валерии (Лерчек) и Артёма Чекалиных.
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