    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, южн

    761мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd79.98eur87.16

    Agentgirl «под колпаком». Настю Ивлееву проверят на предмет оплаты налогов

    3716
    9 комментариев

    Блогера Настю Ивлееву проверят на предмет оплаты налогов, сообщают 17 мая «Ведомости» со ссылкой на «близкий к правительству источник».

    По информации издания, официальные письма с требованием предоставить налоговую отчетность получили в рекламном агентстве «Ивлеева продакшн». А также ещё в двух десятках ИП и ООО, так или иначе связанных с рекламными интеграциями Ивлеевой. «Ведомости» упоминают, что в феврале 2023 года Ивлеева передала 100% «Ивлеева продакшн» Анне Самаковой (следует из данных СПАРК).

    Ранее ту же информацию опубликовали несколько телеграм-каналов.

    В 2021 году Анастасия Ивлеева стала лидером списка Forbes как самый богатый блогер России. Ее годовой доход оценивался в 2,7 млн долларов. Не далее как в марте она купила дамскую сумочку за 850 тыс. рублей. Это лимитированная модель Birkin Shoulder, созданная Жан-Полем Готье для дома Hermes. Фурнитура имеет палладиевое покрытие.

    На персональный youtube-канал Ивлеевой сейчас подписаны свыше 4,6 млн человек.

    Напомним, Настя Ивлеева не первый блогер, к налоговой чистоплотности которой у государства возникают вопросы. Автора «марафонов желаний» Елену Блиновскую 27 апреля задержали на границе с Белоруссией в связи с возбуждением в отношении нее уголовного дела. Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на 1 миллиард рублей и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Уголовные дела возбуждены в отношении Александры Митрошиной, Валерии (Лерчек) и Артёма Чекалиных.

    «Фонтанка» подробно писала, почему взялись за инфобизнес и кто может стать следующим.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БлогерНастя ИвлееваНалоги
    ЛАЙК6
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close