Agentgirl «под колпаком». Настю Ивлееву проверят на предмет оплаты налогов

Блогера Настю Ивлееву проверят на предмет оплаты налогов, сообщают 17 мая «Ведомости» со ссылкой на «близкий к правительству источник».



По информации издания, официальные письма с требованием предоставить налоговую отчетность получили в рекламном агентстве «Ивлеева продакшн». А также ещё в двух десятках ИП и ООО, так или иначе связанных с рекламными интеграциями Ивлеевой. «Ведомости» упоминают, что в феврале 2023 года Ивлеева передала 100% «Ивлеева продакшн» Анне Самаковой (следует из данных СПАРК).

Ранее ту же информацию опубликовали несколько телеграм-каналов.