«Не стоит очернять какую-то сферу». Блогер Митрошина намерена оспаривать претензии налоговой

Проблемы с налогами у блогера Александры Митрошиной возникли из-за ошибки аутсорсинговой компании. Свою ответственность за произошедшее «Матерь бложья» не отрицает.

На пресс-конференции 3 мая Митрошина заявила, что погасила последние 9 млн долга перед налоговой. Общая сумма претензий ведомства составила 127 млн рублей. «Это была ошибка аутсорсинговой компании, услугами которой я пользовалась. Но, в первую очередь, я это считаю своей ошибкой, поскольку предприниматель — это последняя инстанция, которая несет ответственность за свои действия, — отметила блогер. — Признаю ли я свою вину перед налоговой? Частично да, ведь я действительно недоплатила налоги. Я не согласна с суммой задолженности и продолжу в рамках легального поля оспаривать это решение».



Митрошина призналась, что с 2020 года «не уделяла должного внимания бухгалтерской отчетности». По версии следствия, блогер с октября 2020 года по май 2022-го как ИП применяла упрощенную систему налогообложения. Чтобы не платить НДС и НДФЛ, использовала аффилированные и контролируемые ею ИП. На пресс-конференции Митрошина на вопрос о связанных с нею ИП заявила, что «дробления не было», подробности уголовного дела раскрывать отказалась, ссылаясь на тайну следствия. Также она добавила, что уголовное преследование не связано с её пацифистской позицией. В Дубай блогер переехала за пару месяцев до начала налоговой проверки в России, в апреле 2022 года.



По словам Митрошиной, в России законодательство слабо регулирует блогосферу, поэтому она обратилась с предложением создать специальную платформу, через которую блогеры могли бы платить налоги. Ответа от ведомства она пока не получила.

«Я задумалась про инфоцыганство. Не стоит очернять какую-то сферу. Я за себя могу сказать, что учила людей тому, как продавать свои услуги в соцсетях, показывала, как это делать эффективно. Это понятная история, не связанная с обманом, это прекрасно работает и будет работать. Не стоит на всех класть ярлык огромный», — сказала Митрошина, добавив, что планирует вернуться в Россию.

