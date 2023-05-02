Счета компаний Дины Саевой и Оксаны Самойловой заморожены. Уже давно

Счета компаний блогеров Дины Саевой и Оксаны Самойловой заморожены по решению Федеральной налоговой службы, об этом 2 мая сообщают СМИ. Как выяснила «Фонтанка», едва ли это связано со свежими налоговыми проверками доходов блогеров.

Несколько СМИ и телеграм-каналов во вторник сообщили о том, что налоговая приостановила операции по счетам компаний ООО «Айэмспэшл» и ООО «Фэмэли фёст» жены репера Джигана Оксаны Самойловой. Якобы налоговиков смутила нулевая выручка юрлиц за прошлый год. Информацию о блокировке они почерпнули из системы СПАРК.



Однако из данных той же системы следует, что счета первой компании заморожены по решению аж от июля 2021 года. Последнее решение о заморозке счетов второй фирмы налоговая выносила в декабре 2021-го.

Фото: скриншот системы СПАРК Фото: скриншот системы СПАРК Поделиться Поделиться





Аналогичная ситуация с компанией «Ямми саунд», которую связывают с Диной Саевой. Операции по ее счетам приостановлены с 18 января 2023 года. То есть более чем за два месяца до первого громкого уголовного дела, возбужденного в отношении блогера о неуплате налогов.



В марте 2023 года блогер-миллионник Валерия Чекалина (Лерчек) и её супруг Артём стали фигурантами уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму 311 млн рублей. Затем блогера Александру Митрошину обвинили в неуплате налогов на 120 млн рублей.

На прошлой неделе следователи добрались до автора марафонов желаний Елены Блиновской. Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов и легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, Блиновская не донесла до налоговой почти миллиард рублей. Суд поместил ее под домашний арест и запретил пользоваться интернетом.

