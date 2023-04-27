Успеть добежать до Белоруссии. Кто такая Елена Блиновская и почему провалился ее новый марафон

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Поделиться Поделиться





Утром 27 апреля по подозрению в уклонении от уплаты налогов задержали блогера Елену Блиновскую. По версии следствия, она не донесла до казны налогов почти миллиард. Рассказываем, кто такая Блиновская и чем она известна.



Елена Блиновская родилась 41 год назад в поселке Опарино Кировской области, но детство провела в Ярославле, куда переехала вместе с родителями. Там же, в Ярославле, Елена выучилась на экономиста, но скоро поняла, что это не ее. Во всеуслышание Блиновская, уже мама троих детей, впервые заявила о себе миру в 2016 году, когда выиграла конкурс «Миссис Россия International» среди замужних женщин. На тот момент она была телеведущей и соучредителем ветеринарной клиники. В 2018-м Елена вместе с семьей перебралась в Москву.



Тогда же стал набирать обороты ее тренинг личностного роста «Марафон желаний», созданный в 2015 году. В течение четырех недель участники ежедневно получали аудиофайл с «уроком» от Блиновской, затем, под контролем наставников каждый должен был составить список своих желаний, которые он хотел бы воплотить в жизни. Правильность выполнения «домашнего задания» помощники коуча проверяли в мессенджерах whatsapp или telegram. Идея марафона сводилась к тому, что по его окончании «выпускник» ощутил прилив энергии на реализацию задуманного. Стоимость курса в 5 тысяч рубле выглядела бюджетной, ежемесячно на марафон записывались десятки человек.

Как на дрожжах росло и число подписчиков Елены в соцсетях — сегодня только на ее страничку «ВКонтакте» подписаны более 50 тысяч человек. В других соцсетях число подписчиков превышает 5 миллионов. Позднее, в дополнение к флагманскому «Марафону желаний», Блиновская запустила тренинги по финансовому благополучию и отношениям.

Тренинги настолько пользовались популярностью, что в 2020 году Блиновская спродюсировала фильм «Марафон желаний» и появилась там в эпизоде в роли самой себя.

По данным СПАРК-Интерфакс, на правах интеллектуальной собственности Блиновская владеет восемью товарными знаками: «Марафон желаний» и «Есть миллионы шансов», BLINOVSKAYA, MY DREAM BY BLINOVSKAYA, BLINOVSKAYA.SHOP, «Марафон предназначение», «Марафон отношение» и «Путь желаний». Еще шесть товарных знаков она заявила на регистрацию: «Свидание с телом», «Куратор.РФ», «Путь Желаний», «Новое измерение», «Финансовый марафон» «Новое измерение» и «Курс на изобилие».

В 2021 году российский блогер Кирилл Диденок проанализировал динамику количества подписчиков на аккаунт Блиновской и ее марафоны. По его оценкам, годовая аудитория «Марафона желаний» возросла с 5000 в 2017 году до 100 тысяч в 2020-м. Выручку бизнеса Блиновской в 2020 году он оценил в 330 млн рублей, годовую прибыль — в 200 миллионов. О выручке Блиновской в «несколько сотен миллионов рублей» в 2020 году рассказал и Forbes. Новая волна интереса аудитории к Блиновской всколыхнулась после двух событий: празднования ею 40-летнего юбилея в 2021 году и интервью Ксении Собчак.



День рождения Блиновская отметила на Алтае. На аренду люксового отеля, гонорар ведущим Ксении Собчак и Ивану Урганту, выступление звезд эстрады Филиппа Киркорова, Нюши и группы «Звери» Блиновская потратила около 120 миллионов рублей.

Второе событие вытекло из первого. В декабре 2021 года на канале Собчак вышло видео, посвященное деятельности коучей «Как инфоцыгане продают воздух: разбираем схемы продаж и их курсы». Следом за ним в январе 2022-го Собчак опубликовала интервью с Блиновской под названием «Елена Блиновская: о том, как устроен бизнес, реальных заработках и восторге от себя», изобилующее напряженными моментами и провокационными вопросами, которые наталкивали зрителей на мысль о возможном обмане участников марафона.



Новый продукт Блиновской — «Марафон про дружбу» — появился в феврале 2022 года, после того как, по заявлению самой Елены, подписчики завалили ее вопросами «как жить дальше?». Стоимость нового марафона втрое превышала предыдущий, и цену в 15 тысяч рублей пользователи интернета назвали на фоне финансовой и мировой нестабильности очень завышенной, сама же Блиновская подверглась критике за то, что наживается на горе людей.



Тем не менее, на психотерапевтическое шоу Блиновской «А что дальше?», которое прошло в мае того же года на «ВТБ Арене», пришли более 13 тысяч человек. А уже в сентябре на канале ТВ-3 стартовало шоу «Дом исполнения желаний» с Блиновской в роли ведущей.

Коса нашла на камень в марте 2023 года после того, как на Блиновскую подали заявление в прокуратуру и обвинили в мошенничестве. Впрочем, сама Блиновская информацию о проверках в отношении ее опровергла.



Блиновскую задержали 27 апреля в Белоруссии при попытке пересечь границу РФ на арендованном автомобиле, при ней нашли авиабилеты, где пунктом назначения значилось другое государство. По одной из версий, возможно, Блиновская предполагала о возбуждении против нее уголовного дела, поэтому и решила сбежать. Блиновскую подозревают в преступлении по части 2 ст. 198 «Уклонение физического лица от уплаты налогов» и по пункту «б» части 4 ст. 174.1 УК РФ — «Легализация и отмывание денежных средств в особо крупном размере». Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»