ТАСС: Блиновская знала о проверке и хотела сбежать в Европу

Блогер-марафонщица Елена Блиновская собиралась скрыться из России, вылетев за границу через Белоруссию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, возможно, Блиновская предполагала о возбуждении против нее уголовного дела, поэтому и решила сбежать.



По данным источника ТАСС, из Белоруссии блогер собиралась ехать в одну из европейских стран.



«Она знала, что в отношении нее проводится проверка, и пыталась скрыться от уголовного преследования», — отметил собеседник.



Ещё вчера она рассказывала о своём успехе на бизнес-форуме Amoconf в Москве и публиковала «пророческую» фотографию со сложенными за спиной руками (на самом деле ей вешали микрофон), пишет RT. Она рассказывала, что родилась в небольшом посёлке, работала бухгалтером, а потом стала знаменитостью. «Блин. Энергетика у меня огонь. Реально на тысячные залы» — хвасталась Блиновская.

