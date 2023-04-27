ТАСС: Блиновская знала о проверке и хотела сбежать в Европу

Блогер-марафонщица Елена Блиновская собиралась скрыться из России, вылетев за границу через Белоруссию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, возможно, Блиновская предполагала о возбуждении против нее уголовного дела, поэтому и решила сбежать.
По данным источника ТАСС, из Белоруссии блогер собиралась ехать в одну из европейских стран.
«Она знала, что в отношении нее проводится проверка, и пыталась скрыться от уголовного преследования», — отметил собеседник.
Ещё вчера она рассказывала о своём успехе на бизнес-форуме Amoconf в Москве и публиковала «пророческую» фотографию со сложенными за спиной руками (на самом деле ей вешали микрофон), пишет RT. Она рассказывала, что родилась в небольшом посёлке, работала бухгалтером, а потом стала знаменитостью. «Блин. Энергетика у меня огонь. Реально на тысячные залы» — хвасталась Блиновская.
СК и прокуратура сообщили о задержании Блиновской 27 апреля. Уголовное дело против неё возбуждено по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки. Её обвиняют в общей сложности в уклонении от уплаты налогов с физлица на 918 с лишним миллионов рублей в 2019–2021 годах (часть 2 статьи 198 УК РФ) и в легализации более 43 миллионов рублей (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ). В прокуратуре рассказали, как именно она скрывала налоги и легализовала деньги, а также на что их тратила.