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    ТАСС: Блиновская знала о проверке и хотела сбежать в Европу

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    Блогер-марафонщица Елена Блиновская собиралась скрыться из России, вылетев за границу через Белоруссию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, возможно, Блиновская предполагала о возбуждении против нее уголовного дела, поэтому и решила сбежать.

    По данным источника ТАСС, из Белоруссии блогер собиралась ехать в одну из европейских стран.

    «Она знала, что в отношении нее проводится проверка, и пыталась скрыться от уголовного преследования», — отметил собеседник.

    Ещё вчера она рассказывала о своём успехе на бизнес-форуме Amoconf в Москве и публиковала «пророческую» фотографию со сложенными за спиной руками (на самом деле ей вешали микрофон), пишет RT. Она рассказывала, что родилась в небольшом посёлке, работала бухгалтером, а потом стала знаменитостью. «Блин. Энергетика у меня огонь. Реально на тысячные залы» — хвасталась Блиновская.

    СК и прокуратура сообщили о задержании Блиновской 27 апреля. Уголовное дело против неё возбуждено по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки. Её обвиняют в общей сложности в уклонении от уплаты налогов с физлица на 918 с лишним миллионов рублей в 2019–2021 годах (часть 2 статьи 198 УК РФ) и в легализации более 43 миллионов рублей (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ). В прокуратуре рассказали, как именно она скрывала налоги и легализовала деньги, а также на что их тратила.

    В марте обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере предъявили блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), а ее супругу Артему Чекалину — в пособничестве. А затем в отношении обоих возбудили уголовное дело о легализации средств в особо крупном размере — речь идет о сумме, превышающей 130 миллионов рублей. Суд запретил Чекалиным пользоваться интернетом и другими средствами связи. «Фонтанка» рассказывала, как Лерчек прощалась с подписчиками.

    В марте же СК возбудил дело в отношении блогера-миллионника Александры Митрошиной после продажи курсов по продвижению на миллионы. Её обвиняют в неуплате налогов на сумму более 120 млн рублей. СК пришёл в её престижный дом с обыском и нашёл лишь голые стены.

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