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    Дела и радости. Прокуратура рассказала, на что Блиновская тратила «отмытые» деньги

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    Как именно блогер Елена Блиновская скрывала деньги от казны и на что их тратила, рассказывает 27 апреля прокуратура Москвы в своём телеграм-канале.

    Блиновская является индивидуальным предпринимателем и плательщиком единого налога по упрощенной системе налогообложения. Лимит доходов по ней составляет 150 миллионов рублей в год. Однако она, по данным прокуратуры, с помощью интернет-марафонов зарабатывала гораздо больше. А переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ не желала. Для этого она «целенаправленно и формально «раздробила» бизнес, а также привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц». В 2019–2021 годах деньги распределялись на расчетные счета 18 подконтрольных организаций и трёх индивидуальных предпринимателей, которые тоже применяли упрощенную систему налогообложения.

    «Таким образом она занизила доходы и налоговую базу для исчисления налогов, подлежащих уплате в бюджет Российской Федерации, и обеспечила поступление в налоговый орган налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения», — говорится в сообщении.

    Правоохранителям известно, что 43 миллиона рублей из «незаконно полученного в результате уклонения от уплаты налогов дохода» блогерша легализовала, перечисляя их с расчетных счетов подконтрольных компаний на счета организаций. Она купила автомобиль, который затем переписала на мужа, оборудование для компании, учредителем которой является её муж, а также товары для фирмы его сестры. Часть денег ушла на проведение праздничного мероприятия в августе 2021 года и на концерты в доме Блиновской.

    Её обвиняют в общей сложности в уклонении от уплаты налогов с физлица на 918 с лишним миллионов рублей в 2019–2021 годах (часть 2 статьи 198 УК РФ) и в легализации более 43 миллионов рублей (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки.

    Напомним, по данным СК, Блиновскую задержали при попытке пересечь российскую границу на арендованной машине. При себе у неё были авиабилеты для вылета в другую страну.

    «Расследование уголовного дела, а также фактическое возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации в результате уклонения от уплаты налогов, находятся на контроле в прокуратуре Москвы», — говорится в сообщении.

    В марте обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере предъявили блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), а ее супругу Артему Чекалину — в пособничестве. А затем в отношении обоих возбудили уголовное дело о легализации средств в особо крупном размере — речь идет о сумме, превышающей 130 миллионов рублей. Суд запретил Чекалиным пользоваться интернетом и другими средствами связи. «Фонтанка» рассказывала, как Лерчек прощалась с подписчиками.

    В марте же СК возбудил дело в отношении блогера-миллионника Александры Митрошиной после продажи курсов по продвижению на миллионы. Её обвиняют в неуплате налогов на сумму более 120 млн рублей. СК пришёл в её престижный дом с обыском и нашёл лишь голые стены.

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