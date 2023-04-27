Дела и радости. Прокуратура рассказала, на что Блиновская тратила «отмытые» деньги

Как именно блогер Елена Блиновская скрывала деньги от казны и на что их тратила, рассказывает 27 апреля прокуратура Москвы в своём телеграм-канале.

Блиновская является индивидуальным предпринимателем и плательщиком единого налога по упрощенной системе налогообложения. Лимит доходов по ней составляет 150 миллионов рублей в год. Однако она, по данным прокуратуры, с помощью интернет-марафонов зарабатывала гораздо больше. А переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ не желала. Для этого она «целенаправленно и формально «раздробила» бизнес, а также привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц». В 2019–2021 годах деньги распределялись на расчетные счета 18 подконтрольных организаций и трёх индивидуальных предпринимателей, которые тоже применяли упрощенную систему налогообложения.



«Таким образом она занизила доходы и налоговую базу для исчисления налогов, подлежащих уплате в бюджет Российской Федерации, и обеспечила поступление в налоговый орган налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения», — говорится в сообщении.

Правоохранителям известно, что 43 миллиона рублей из «незаконно полученного в результате уклонения от уплаты налогов дохода» блогерша легализовала, перечисляя их с расчетных счетов подконтрольных компаний на счета организаций. Она купила автомобиль, который затем переписала на мужа, оборудование для компании, учредителем которой является её муж, а также товары для фирмы его сестры. Часть денег ушла на проведение праздничного мероприятия в августе 2021 года и на концерты в доме Блиновской.

