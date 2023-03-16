Блогер-миллионник Лерчек, обвиняемая в отмывании миллионов рублей, попрощалась со своими подписчиками

Фитнес-блогер Лерчек (Валерия Чекалина) попрощалась со своими подписчиками. Суд запретил ей пользоваться интернетом после возбуждения уголовного дела об отмывании денег в особо крупном размере. Об этом 16 марта сообщает ТАСС.
«Любимые, так сложно было выбрать фотографии для этого поста… Особенно когда телефон в руках последние минуты… Просто хотела сказать вам огромное спасибо за эти 7 лет со мной. Тут. И вы знаете, это не просто всего лишь страница. Это моя душа», — написала она в своих социальных сетях.
Супругам, у которых в соцсетях миллионы подписчиков, запретили пользоваться телефоном, интернетом, почтой и другими средствами связи. Также им запрещено общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников).
Сегодня стало известно, что в отношении Лерчека и ее супруга Артема Чекалина возбудили уголовное дело о легализации средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Речь идет о сумме, превышающей 130 миллионов рублей.
Ранее Лерчеку предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 311 миллионов рублей, а ее супругу — в пособничестве этому. В коттедже блогеров при обыске СК нашел 8 килограммов золота, которые, по словам Артема Чекалина, ему выдал банк взамен денег.
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