Блогер-миллионник Лерчек, обвиняемая в отмывании миллионов рублей, попрощалась со своими подписчиками

Фитнес-блогер Лерчек (Валерия Чекалина) попрощалась со своими подписчиками. Суд запретил ей пользоваться интернетом после возбуждения уголовного дела об отмывании денег в особо крупном размере. Об этом 16 марта сообщает ТАСС.

«Любимые, так сложно было выбрать фотографии для этого поста… Особенно когда телефон в руках последние минуты… Просто хотела сказать вам огромное спасибо за эти 7 лет со мной. Тут. И вы знаете, это не просто всего лишь страница. Это моя душа», — написала она в своих социальных сетях.