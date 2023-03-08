Муж блогера Лерчек рассказал, где он взял 8 кг золота

Накануне к блогерам Чекалиным, которых обвиняют по делу об уклонении от уплаты налогов, пришли с обыском. В их роскошном коттедже сотрудники Следственного комитета нашли 8 килограммов золота. 8 марта Артём Чекалин в социальной сети рассказал, что золото ему выдал банк взамен денег.



«Это в «ВТБ-банке» мне заморозили деньги, и мне вместо долларов отдали золото. Вот и всё», – пояснил Чекалин.



Сама Лерчек тоже вышла на связь и поблагодарила свою аудиторию за «миллионы» слов поддержки.

Правоохранители считают, что Валерия Чекалина, известная как Лерчек, и её муж Артём Чекалин уклонились от уплаты налогов на несколько сотен миллионов рублей. В столичной прокуратуре отмечают, что Чекалина не платила налоги на добавленную стоимость за два квартала 2020 года и четыре квартала 2021-го, она также уклонилась от уплаты налога на доходы физлиц за эти два года. Чекалину обвиняют по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужа – в пособничестве этому преступлению.

