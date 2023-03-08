    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -9

    2 м/с, вос

    742мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.46eur80.55

    Муж блогера Лерчек рассказал, где он взял 8 кг золота

    828
    3 комментария

    Накануне к блогерам Чекалиным, которых обвиняют по делу об уклонении от уплаты налогов, пришли с обыском. В их роскошном коттедже сотрудники Следственного комитета нашли 8 килограммов золота. 8 марта Артём Чекалин в социальной сети рассказал, что золото ему выдал банк взамен денег.

    «Это в «ВТБ-банке» мне заморозили деньги, и мне вместо долларов отдали золото. Вот и всё», – пояснил Чекалин.

    Сама Лерчек тоже вышла на связь и поблагодарила свою аудиторию за «миллионы» слов поддержки.

    Правоохранители считают, что Валерия Чекалина, известная как Лерчек, и её муж Артём Чекалин уклонились от уплаты налогов на несколько сотен миллионов рублей. В столичной прокуратуре отмечают, что Чекалина не платила налоги на добавленную стоимость за два квартала 2020 года и четыре квартала 2021-го, она также уклонилась от уплаты налога на доходы физлиц за эти два года. Чекалину обвиняют по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужа – в пособничестве этому преступлению.

    Подробнее о том, почему пришли за Лерчек и её супругом, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Блогеры ЧекалиныЛерчек
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close