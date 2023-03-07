Супругам-блогерам Чекалиным предъявили обвинение по делу об уклонении от уплаты налогов

Блогеру Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а ее супругу Артему Чекалину — в пособничестве. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.



Установлено, что Чекалина уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость за III и IV кварталы 2020 года и I–IV кварталы 2021-го, а также налога на доходы физлиц за эти два года. Общая сумма составила более 311 миллионов рублей.



Чекалину обвиняют по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов путем непредоставления налоговой декларации в особо крупном размере), ее супруга — по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 (пособничество в этом). Процессуальные документы поступили в прокуратуру Северного административного округа. Ведомство контролирует расследование и возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе РФ.

