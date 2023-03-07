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    Супругам-блогерам Чекалиным предъявили обвинение по делу об уклонении от уплаты налогов

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    Блогеру Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а ее супругу Артему Чекалину — в пособничестве. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

    Установлено, что Чекалина уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость за III и IV кварталы 2020 года и I–IV кварталы 2021-го, а также налога на доходы физлиц за эти два года. Общая сумма составила более 311 миллионов рублей.

    Чекалину обвиняют по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов путем непредоставления налоговой декларации в особо крупном размере), ее супруга — по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 (пособничество в этом). Процессуальные документы поступили в прокуратуру Северного административного округа. Ведомство контролирует расследование и возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе РФ.

    Как сообщал источник РИА Новости, Чекалины останутся под подпиской о невыезде. В Следственном комитете считают, что Чекалина (блогер Лерчек) применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым доходом в 150 миллионов рублей в год, но на самом деле получала за фитнес-марафоны гораздо больше.

    Подробнее о том, почему пришли за «инста-мамой» Лерчек и её марафонами «Идеального тела», читайте в материале «Фонтанки».

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