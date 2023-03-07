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    РИА Новости: Блогеры Чекалины останутся под подпиской о невыезде по делу о неуплате налогов

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    Блогеры Валерия и Артем Чекалины будут находиться под подпиской о невыезде, пока расследуется дело о неуплате налогов на 300 миллионов рублей. Об этом 7 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Следственный комитет полагает, что Чекалина (блогер-миллионник Лерчек) два года применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым доходом в 150 миллионов рублей в год, но на самом деле получала за фитнес-марафоны гораздо больше. В ведомстве считают, что в качестве пособников Чекалина привлекла супруга и других родственников.

    У супругов идут обыски. Их подозревают в уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов с физического лица.

    Валерия Чекалина (Лерчек) ведет с 2018 года фитнес-блог. Она рассказывает о спорте и проводит фитнес-марафоны по снижению веса.

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