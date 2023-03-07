РИА Новости: Блогеры Чекалины останутся под подпиской о невыезде по делу о неуплате налогов

Блогеры Валерия и Артем Чекалины будут находиться под подпиской о невыезде, пока расследуется дело о неуплате налогов на 300 миллионов рублей. Об этом 7 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Следственный комитет полагает, что Чекалина (блогер-миллионник Лерчек) два года применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым доходом в 150 миллионов рублей в год, но на самом деле получала за фитнес-марафоны гораздо больше. В ведомстве считают, что в качестве пособников Чекалина привлекла супруга и других родственников.

