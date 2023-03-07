СК возбудил дело против блогера-миллионника Лерчек за фитнес-марафоны с неуплатой налогов

Блогер-миллионник Валерия Чекалина (Лерчек) и её супруг Артём стали фигурантами уголовного дела, их подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об этом 7 марта сообщает московский СК.
По данным ведомства, Чекалина применяла с июля 2020 по июль 2022 года упрощенную систему налогообложения с допустимым доходом в 150 миллионов рублей в год. Однако она получила прибыль за фитнес-марафоны в существенно большем размере.
Столичный СК считает, что Чекалина не захотела переходить на общую систему налогообложения, уплачивать НДС с НДФЛ и привлекла в качестве пособников — супруга, родственников и других лиц.
«Было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной на расчетные счета, открытые на ИП данных лиц», — говорится в сообщении СК.
Блогер, считает следствие, незаконно раздробила бизнес и уклонилась от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Расследуется уголовное дело по части 2 статьи 198, части 5 статьи 33 (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица) УК РФ.
Сейчас по месту проживания супругов проходят обыски.