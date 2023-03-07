СК возбудил дело против блогера-миллионника Лерчек за фитнес-марафоны с неуплатой налогов

Блогер-миллионник Валерия Чекалина (Лерчек) и её супруг Артём стали фигурантами уголовного дела, их подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об этом 7 марта сообщает московский СК.



По данным ведомства, Чекалина применяла с июля 2020 по июль 2022 года упрощенную систему налогообложения с допустимым доходом в 150 миллионов рублей в год. Однако она получила прибыль за фитнес-марафоны в существенно большем размере.