Инфоцыганам приготовиться? Почему пришли за «инстамамой» Лерчек и её марафонами «Идеального тела»

Фото: из соцсети «ВКонтакте» Поделиться Поделиться





Блогер-миллионник Валерия Чекалина, известная в сети как Лерчек, создатель популярных фитнес-марафонов «Идеальное тело» и бренда косметики Letique, вместе с супругом стала фигурантом уголовного дела. Пару, которую недоброжелатели за глаза называют «инфоцыганами», подозревают в уклонении от уплаты налогов на сотни миллионов рублей. Утром в коттедж семьи пришли правоохранители. «Фонтанка» рассказывает всё, что известно о блогерах и в чем их подозревают.



Ранним утром 7 марта Следственный комитет в своём Telegram-канале выложил видео: сотрудники в шлемах и масках под покровом темноты заходят в роскошный коттедж. Всё по классике: люди с автоматами и в погонах, заспанные и помятые хозяева. Внутри мрамор, в гараже — Lamborghini и Gelandewagen. На столе — иностранная валюта, ключи от Bentley и украшения. Можно было бы подумать, что накрыли логово очередных провинциальных коррупционеров или мошенников с золотыми унитазами, но в релизе (что редкость) четко было обозначено, что в гости пришли именно к блогерам — Валерии и Артему, из ТОП-10 самых богатых в Рунете, что несколько сбивает градус народного возмущения.



Свой эталонный «мамский» блог Валерия, родом из Тольятти, завела в 2018 году на волне послеродовой депрессии. Муж как раз лишился бизнеса, было двое детей и непонятно, как жить дальше. Спустя несколько лет и миллионов подписчиков блог наполнили люксовые авто, дом на четыре сотни квадратных метров с бассейном, зарубежные поездки, дни рождения с Меладзе, Киркоровым и Мотом на сцене. В общем Лерчек начала проживать лучшую жизнь, за которой с интересом наблюдали 10 миллионов человек.

В 2020 году, по оценке Fobes, Лерчек заработала 610 тысяч долларов только на доходах от рекламы. Это седьмой результат в стране на тот момент — после Ксении Собчак, Насти Ивлеевой, Полины Гагариной и прочих.



ТОП-5 блогеров, которые зарабатывают в соцсетях по данным Forbes в 2020 году 1. Ксения Собчак — доход 1,48 млн долларов 2. Полина Гагарина — доход 0,89 млн долларов 3. Ида Галич — доход 0,85 млн долларов 4. Ксения Бородина — доход 0,77 млн долларов

5. Алина Левда — доход 0,76 млн долларов

Доход обеспечивали в большей степени собственный бренд косметики с розыгрышами «Мерседесов» и «Айфонов» и экспресс-марафоны и курсы похудения «Идеальное тело» — 14 дней — за 990 рублей. Идеальное тело там обещают «без лишнего стресса» и буквально всем — от 18 до 80 лет. На сайте традиционный Sold Out — мест нет.



В интервью Forbes в конце 2022 года с Лерчек уточняется, что за все цифры в косметическом бизнесе, уплату налогов и стабильный рост доходов в паре отвечал супруг Лерчека. А организатор марафонов согласно сайту — ИП Чекалина Валерия Валерьевна. Буквально накануне девушка делилась в соцсетях положительным опытом общения с налоговой службой: быстро и качественно помогли оформить цифровую подпись для выезда за рубеж. «Как будто я в ТЦ пошла кофе попить», — отмечала блогер, которая собиралась выехать за границу. А наутро к ним пришли с обысками.



Столичный следственный комитет сообщил, что расследует уголовное об уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов с физического лица. По данным ведомства, Чекалина применяла с июля 2020-го по июль 2022 года упрощенную систему налогообложения с допустимым доходом в 150 миллионов рублей в год. Однако она получила прибыль за фитнес-марафоны в существенно большем размере. Столичный СК считает, что Лерчек умышленно не захотела переходить на общую систему налогообложения, уплачивать НДС с НДФЛ и привлекла в качестве пособников супруга, родственников и других лиц.



«Тем самым было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной Валерии на расчетные счета, открытые на ИП данных лиц, чем незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей», — резюмировали в СК.

Теперь проводятся «следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастности фигурантов и их пособников к совершению иных экономических преступлений».

Адвокат семьи блогеров Михаил Мушаилов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что его подзащитным пока еще не предъявили обвинение, хотя СК и сообщал об обратном.

«Обвинение не предъявлено. Расследуется уголовное дело в отношении неопределенного круга лиц. Уголовное дело может быть возбуждено в отношении человека, а может быть возбуждено просто ввиду совершения неустановленными лицами преступления. В нашем случае имеет место быть вторая ситуация».



А РИА Новости уточнили, что Валерия и Артем Чекалины пока будут находиться под подпиской о невыезде. Как рассказала MSK1 юрист Юлия Федотова — ничего серьезного блогерам не грозит.

«Это преступление небольшой тяжести. Максимальная санкция по ним — три года лишения свободы. Обычно по таким статьям не отправляют в колонию тех, кто привлекается впервые», — сообщила юрист.

Чекалины и вовсе могут избежать уголовной ответственности, если вернут налоговой деньги, — об этом прямо говорится в приложении к статье 198 УК РФ. А если не заплатят, «то скорее всего получат крупный штраф, что не отменяет обязанности уплатить налоги, недоимки и прочее», — резюмировала юрист.

В пользу блогеров (и не только Лерчека) говорит и судебная статистика. За весь 2021 год, к примеру, по 198-й статье и ее «особо крупной» части 2 (за период в пределах трех финансовых лет подряд более 13,5 млн рублей) на всю Россию было осуждено лишь семь человек, ни один из которых в реальную тюрьму не попал — максимум штрафы 100–200 тысяч. Хотя максимально возможное наказание — 3 года лишения свободы.

Разумеется, все это сопровождалось ощутимыми неприятностями в виде подписки о невыезде, а в ряде случаев может быть и домашний арест, когда человеку нельзя пользоваться интернетом и телефоном. Еще неприятнее — арест счетов, который практически автоматически случается в таких ситуациях. Так что приятного мало в любом случае.

Куда больше шансов реально оказаться за решеткой, если следствие решит и докажет суду, что блогеры нарочно скрывали деньги от налоговой, то есть будут квалифицировать поступки Валерии и Артема по статье 199.2 УК РФ. Там уже и срок серьезный — до 7 лет, и статистика неприятная. За год по этой статье судят 102 человека, а в тюрьму садится четыре, причем до 3 лет. А пять человек в 2021 году заплатили штрафы более миллиона рублей. Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

