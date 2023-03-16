Против блогеров Чекалиных возбудили новое дело — об отмывании денег в особо крупном размере

В отношении блогера Лерчека (Валерии Чекалиной) и ее супруга Артема Чекалина возбудили уголовное дело о легализации средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Речь идет о сумме, превышающей 130 миллионов рублей, сообщает 16 марта пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

Следствие полагает, что в апреле 2021 года блогеры отмыли приобретенные преступным путем деньги — купили доллары США. Так они «замаскировали» связь легализованных средств с преступным источником их происхождения, чтобы придать правомерность распоряжению ими, считают в СК.